Давай поженимся ночью: 17 московских пар сыграли свадьбы под луной

Ксения и Николай хотели пожениться именно во Дворце бракосочетания №1. Фото: Алиса ТИТКО

Пожениться во Дворце бракосочетания №1, больше известном в городе как Грибоедовский ЗАГС, мечта многих пар. Он находится в прекрасном особняке в Малом Харитоньевском переулке, здесь женились известные спортсмены, космонавты и певцы. Вот только забронировать регистрацию здесь довольно сложно - открытых дат нет. Несколько месяцев назад было принято решение – в выходные ЗАГС будет работать круглосуточно. Как убедилась корреспондент «КП», пожениться ночью желающих немало.

Кирилл и Александра запланировали гуляния на понедельник, но по понедельникам ЗАГС не работает… Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очереди на месяцы вперед

Лепестки роз и монеты на асфальте, фотограф просит молодоженов стать к массивной деревянной двери Дворца бракосочетания, родители разливают шампанское по бокалам. Через дорогу другая компания. Ждут невесту и жениха. Она приезжает на такси с мамой и тетей. А он выбегает из своей машины, возвращается за цветами. Потом долго рассматривает ее короткое белое платье. Поднимает на руки и кружит. На часах около 21.00.

- Ура! Горько! – слышно в ЗАГСе.

- И вот так теперь у нас каждую субботу. Женятся и в час, и в два ночи. И так до девяти утра, - говорят охранники.

Дворец бракосочетания №1 начал принимать заявления на ночные регистрации брака с 21 декабря 2019 года. Первые такие церемонии прошли в красивую дату - 02.02.2020. Теперь Грибоедовский ЗАГС открыт каждую ночь с субботы на воскресенье (с 9.00 субботы до 18.00 воскресенья).

… но пара нашла выход – пожениться ночью в субботу. Фото: Михаил Фролов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ранее на подачу заявления пары занимали очередь с самого утра или даже ночи, после появления возможности подать заявление онлайн (через Портал госуслуг), таких очередей уже не было, но все места во дворце были заняты на месяцы вперед, - говорят в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

- Сколько пар смогут пожениться ночью?

- Максимально ночью можно провести 17 торжественных церемоний, как например в эту. Это рекорд. В предыдущие субботы не было столько желающих.

Долгожданное свидетельство в руках, теперь можно и в ресторан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше времени для макияжа и прически

На парадную лестницу, имеющую прекрасное обрамление из инкрустированного натурального дерева, выходят Андрей и Светлана Штыровы. Они немного нервничают, а тут еще и журналисты, фотографы. У нас только один вопрос: «Почему решили жениться в ночное время?»

- Нормальное время. Какое было свободное, такое и выбрали. Мы рядом живем, даже такси не брали, - говорит Андрей.

Андрей и Светлана Штыровы живут рядом возле ЗАГСа и даже не брали такси. Фото: Алиса ТИТКО

- Скажу, что так даже удобнее. Было больше времени собраться – сделать макияж, прическу. Близкие, конечно, удивились, что отмечать с ними в ресторане будем завтра, - сказала Светлана.

Одна пара сменяет другую. О своем знакомстве в Сочи рассказывают Кирилл Соломатин и Александра Превезенцева.

- Два года назад мы познакомились в Сочи, встречались. А предложение решил сделать в Барселоне на закате, было очень романтично, - говорит Кирилл.

Всеволод и Ася решили жениться, когда на часах было 21.30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я чувствовала, что он там предложит мне стать его женой. И я была готова сказать «да». А свадьба у нас вообще растянется на три дня, - рассказала Александра.

Так вышло, что пара забронировала яхт-клуб на понедельник, но по понедельникам ЗАГСы в Москве не расписывают (выходной), поэтому искали ближайшее время к этой дате - было вечернее время в субботу.

- После регистрации сходим в ресторан, поужинаем при свечах, а в понедельник у меня будет другое платье, будет шумная вечеринка, много гостей, - добавила Александра Превезенцева.

Молодые до росписи успели сделать фотосессию на ВДНХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечеринок и сюрпризов больше

На пороге появляются еще несколько машин. Пожениться хотят Всеволод и Ася Мещеряковы. Сотрудницы ЗАГСа рассматривают ее длинное платье с большим разрезом и белые туфли-ботиночки. Днем молодые устроили фотосессию на ВДНХ, записали видеоролик для родных и забронировали ресторан, куда отправятся с самыми близкими родственниками. Поход в ЗАГС ночью пара посчитала даже интереснее, чем днем.

- Что может быть прекраснее ночной Москвы, с горящими огнями? – считает Всеволод. – У нас все необычно. Предложение я делал в Сочи, когда мы катались на сноубордах. Прямо на вершине Розы Хутор…

- Да-да, мы были в масках, метель. И в этот момент Всеволод сделал мне предложение выйти замуж. Я поскользнулась, свалилась с ног, мои эмоции можно было понять только по жестам рук. Мне кажется, было понятно, что я рада, - вспоминает Ася.

Устроить большую вечеринку для друзей молодые решили 12 сентября, но несколько подружек устроили сюрприз для Аси - все равно нарядились, взяли шампанское и прибежали в ЗАГС поздравлять, заодно и ловить букет невесты.

- Сюрпризы и шоу здесь устраивают не часто. Но бывает, когда приходят в необычных костюмах, целое костюмированное шоу устраивают. Все помнят свадьбу Ксении Собчак – здесь же все у нас было, - вспоминают охранники.

- А кто еще из известных у вас женился?

- Алла Пугачева и Миколас Орбакас, были Владимир Высоцкий и Марина Влади, а еще регистрировал брак Юрий Гагарин.

Она сказала «да», несмотря на то, что на дворе практически ночь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известные свадьбы во Дворце бракосочетания № 1:

- Наталья Подольская и Владимир Пресняков,

- Дмитрий Дибров и Полина Наградова,

- Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева,

- Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов,

- Ксения Собчак и Константин Богомолов,

- Юрий Гагарин и Валентина Горячева,

- Валентина Терешкова и Андриян Николаев,

- Ирина Роднина и Александр Зайцев,

- Олег Табаков и Марина Зудина,

- Алла Пугачева и Миколас Орбакас,

- Владимир Высоцкий и Марина Влади.