Давай поженимся ночью: 17 московских пар сыграли свадьбы под луной

Ксения и Николай хотели пожениться именно во Дворце бракосочетания №1.
Фото: Алиса ТИТКО
Пожениться во Дворце бракосочетания №1, больше известном в городе как Грибоедовский ЗАГС, мечта многих пар. Он находится в прекрасном особняке в Малом Харитоньевском переулке, здесь женились известные спортсмены, космонавты и певцы. Вот только забронировать регистрацию здесь довольно сложно - открытых дат нет. Несколько месяцев назад было принято решение – в выходные ЗАГС будет работать круглосуточно. Как убедилась корреспондент «КП», пожениться ночью желающих немало.
Кирилл и Александра запланировали гуляния на понедельник, но по понедельникам ЗАГС не работает…
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Очереди на месяцы вперед
Лепестки роз и монеты на асфальте, фотограф просит молодоженов стать к массивной деревянной двери Дворца бракосочетания, родители разливают шампанское по бокалам. Через дорогу другая компания. Ждут невесту и жениха. Она приезжает на такси с мамой и тетей. А он выбегает из своей машины, возвращается за цветами. Потом долго рассматривает ее короткое белое платье. Поднимает на руки и кружит. На часах около 21.00.
- Ура! Горько! – слышно в ЗАГСе.
- И вот так теперь у нас каждую субботу. Женятся и в час, и в два ночи. И так до девяти утра, - говорят охранники.
Дворец бракосочетания №1 начал принимать заявления на ночные регистрации брака с 21 декабря 2019 года. Первые такие церемонии прошли в красивую дату - 02.02.2020. Теперь Грибоедовский ЗАГС открыт каждую ночь с субботы на воскресенье (с 9.00 субботы до 18.00 воскресенья).
… но пара нашла выход – пожениться ночью в субботу. Фото: Михаил Фролов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Ранее на подачу заявления пары занимали очередь с самого утра или даже ночи, после появления возможности подать заявление онлайн (через Портал госуслуг), таких очередей уже не было, но все места во дворце были заняты на месяцы вперед, - говорят в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
- Сколько пар смогут пожениться ночью?
- Максимально ночью можно провести 17 торжественных церемоний, как например в эту. Это рекорд. В предыдущие субботы не было столько желающих.
Долгожданное свидетельство в руках, теперь можно и в ресторан.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Больше времени для макияжа и прически
На парадную лестницу, имеющую прекрасное обрамление из инкрустированного натурального дерева, выходят Андрей и Светлана Штыровы. Они немного нервничают, а тут еще и журналисты, фотографы. У нас только один вопрос: «Почему решили жениться в ночное время?»
- Нормальное время. Какое было свободное, такое и выбрали. Мы рядом живем, даже такси не брали, - говорит Андрей.
Андрей и Светлана Штыровы живут рядом возле ЗАГСа и даже не брали такси.
Фото: Алиса ТИТКО
- Скажу, что так даже удобнее. Было больше времени собраться – сделать макияж, прическу. Близкие, конечно, удивились, что отмечать с ними в ресторане будем завтра, - сказала Светлана.
Одна пара сменяет другую. О своем знакомстве в Сочи рассказывают Кирилл Соломатин и Александра Превезенцева.
- Два года назад мы познакомились в Сочи, встречались. А предложение решил сделать в Барселоне на закате, было очень романтично, - говорит Кирилл.
Всеволод и Ася решили жениться, когда на часах было 21.30.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Я чувствовала, что он там предложит мне стать его женой. И я была готова сказать «да». А свадьба у нас вообще растянется на три дня, - рассказала Александра.
Так вышло, что пара забронировала яхт-клуб на понедельник, но по понедельникам ЗАГСы в Москве не расписывают (выходной), поэтому искали ближайшее время к этой дате - было вечернее время в субботу.
- После регистрации сходим в ресторан, поужинаем при свечах, а в понедельник у меня будет другое платье, будет шумная вечеринка, много гостей, - добавила Александра Превезенцева.
Молодые до росписи успели сделать фотосессию на ВДНХ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечеринок и сюрпризов больше
На пороге появляются еще несколько машин. Пожениться хотят Всеволод и Ася Мещеряковы. Сотрудницы ЗАГСа рассматривают ее длинное платье с большим разрезом и белые туфли-ботиночки. Днем молодые устроили фотосессию на ВДНХ, записали видеоролик для родных и забронировали ресторан, куда отправятся с самыми близкими родственниками. Поход в ЗАГС ночью пара посчитала даже интереснее, чем днем.
- Что может быть прекраснее ночной Москвы, с горящими огнями? – считает Всеволод. – У нас все необычно. Предложение я делал в Сочи, когда мы катались на сноубордах. Прямо на вершине Розы Хутор…
- Да-да, мы были в масках, метель. И в этот момент Всеволод сделал мне предложение выйти замуж. Я поскользнулась, свалилась с ног, мои эмоции можно было понять только по жестам рук. Мне кажется, было понятно, что я рада, - вспоминает Ася.
Устроить большую вечеринку для друзей молодые решили 12 сентября, но несколько подружек устроили сюрприз для Аси - все равно нарядились, взяли шампанское и прибежали в ЗАГС поздравлять, заодно и ловить букет невесты.
- Сюрпризы и шоу здесь устраивают не часто. Но бывает, когда приходят в необычных костюмах, целое костюмированное шоу устраивают. Все помнят свадьбу Ксении Собчак – здесь же все у нас было, - вспоминают охранники.
- А кто еще из известных у вас женился?
- Алла Пугачева и Миколас Орбакас, были Владимир Высоцкий и Марина Влади, а еще регистрировал брак Юрий Гагарин.
Она сказала «да», несмотря на то, что на дворе практически ночь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Известные свадьбы во Дворце бракосочетания № 1:
- Наталья Подольская и Владимир Пресняков,
- Дмитрий Дибров и Полина Наградова,
- Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева,
- Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов,
- Ксения Собчак и Константин Богомолов,
- Юрий Гагарин и Валентина Горячева,
- Валентина Терешкова и Андриян Николаев,
- Ирина Роднина и Александр Зайцев,
- Олег Табаков и Марина Зудина,
- Алла Пугачева и Миколас Орбакас,
- Владимир Высоцкий и Марина Влади.