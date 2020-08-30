Маски сброшены, шприцы наготове: в Минпросвещения рассказали, как пройдет учебный год в условиях пандемии

Рассказываем, как будет работать школа в условиях пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» на главные вопросы, которые новый учебный год ставит перед родителями и школами, ответил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко. Учебным заведениям в этом году пришлось существенно поменять свою жизнь ради защиты от коронавирусной инфекции.

В большинстве школ уже прошли родительские собрания, где папам и мамам рассказали о главных коррективах, которые внесла пандемия. Многие взрослые недовольны изменениями. А кое-что осталось непроясненным.

- На эти меры вынуждены идти и система образования, и система здравоохранения. Мы идем на это не потому, что скучно - мы же все взрослые разумные люди, - объяснил в эфире программы «Родительский вопрос» Евгений Семченко. - Наша задача максимально обеспечить комфортное благоприятное условие для подрастающего поколения. Мы должны действовать исходя из интересов детей.

Вот ответы только на часть вопросов, которые затронули в программе.

Учителя будут носить защитные маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ ВВЕЛИ ПЛАВАЮЩЕЕ РАСПИСАНИЕ

Многие школы уже огласили свое расписание. У одних классов уроки начинаются в 8. У других в 8.20 и т.п. Для многих семей это оказалось неприятным сюрпризом: если третьеклашка учится с 8.00, а первачок с 8.40, как родителям приводить детей на занятия? В больших городах в этом возрасте детей еще не отпускают одних…

Проблемы и у тех, кто учится во вторую смену: окончание занятий у них сдвинулось на глубокий вечер. В некоторых школах по графику звонок с последнего урока – в 20.10…

- Занятия в школах не могут начинаться раньше восьми часов утра. Допустим, начальная школа начинает в 8, 5-7 классы приходят в 8.15 и так далее, - объясняет Глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко.

Это необходимо для того, чтобы избежать толкучки в раздевалках, на входе в школу, и успеть измерить температуру всем ученикам.

Глава департамента настаивает: уроки не могут заканчиваться в восемь вечера. Самое позднее – к 18 часам.

Ученикам носить маски не обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗ КЛАССА НЕ ВЫПУСКАЮТ

Маски для учащихся не нужны. Но если родителям спокойнее, когда ребенок в средствах защиты – школьник может носить маску или респиратор на уроках и переменах. Только снабдите чадо достаточным количеством масок, ведь менять их необходимо не реже чем раз в два часа. Педагог, объясняя новую тему у доски, тоже может не носить средства защиты. А вот при дежурстве в столовой, как и работники пищеблока, должен прикрыть свои органы дыхания.

В некоторых школах на родительских собраниях объявили: чтобы не ученики разных классов не общались между собой, выходить в коридор на переменах запрещено. Можно только отпроситься в туалет. Конечно, у родителей такие новости энтузиазма не вызвали: вообще-то, по правилам, именно во время перемен нужно проветривать помещение. И подростков рядом с распахнутыми окнами быть не должно. Свежий воздух нужен, чтобы детишки соображали лучше, и для того, чтобы вирусы (не ковидом же единым!) не циркулировали в замкнутом пространстве. Шесть – семь уроков в небольшом помещении без проветривания – полкласса сляжет с ОРВИ, не дожидаясь коронавируса!

Глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко подтвердил, что детей не имеют права не выпускать на перемены, а также объяснил, что делать, если школы пошли на такие меры.

- На сайтах региональных министерств образования есть телефон горячей линии. Наша задача, как управленцев, минимизировать перегибы. Это происходит из-за лишнего рвения и необходима дополнительная разъяснительная работа с директором и управленческим корпусом школ, - объяснил глава департамента.

У Министерства просвещения РФ такая горячая линия – по телефону +7 (800) 200-91-85.

Будут ли учеников выпускать из классов на перемену? Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОТРЕБУЮТ ЛИ У ПЕДАГОГОВ ПРИВИТЬСЯ ОТ «КОРОНЫ»

После регистрации первой вакцины от коронавируса не утихают споры о том, доказана ли эффективность и безопасность этой вакцины. Свои аргументы есть у тех, кто готов хоть сейчас уколоться, и у тех, кто призывает сначала закончить клинические испытания препарата по всей форме. А в учительской среде не смолкают разговоры о том, будут ли педагогов заставлять прививаться от ковида. Ведь учителя и медики вошли в группу риска, которую собираются вакцинировать в первую очередь. Между тем, не все работники школы согласны сделать уколы, не дожидаясь конца клинических исследований:

- Прививка - это всегда дело добровольное, - еще раз подтвердил Евгений Семченко. - Это первое. Второе - во многих субъектах федерации люди уже сдали эти анализы, не только для того, чтобы подтвердить администрации школы что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет - делает, не хочет -может отказаться, - подчеркнул глава департамента.

Для тех, кто считает необходимым привиться, напоминаем: вакцина поступит в клиники Москвы буквально в первые дни сентября. Чтобы вакцинироваться в первую очередь и попасть в программу клинических исследований (врачи будут полгода наблюдать за состоянием вашего здоровья), нужно предварительно зарегистрироваться.