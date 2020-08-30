Куч набирает очки, «Тампа» побеждает

Форвард Никита Кучеров, выступающих за «Тампа-Бей Лайтинг», радуется победе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Тампа-Бей Лайтинг», за которую выступают три хоккеиста из России – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, выиграла четвертый полуфинальный матч у «Бостона». Счет в серии до четырех побед стал 3:1 и «Тампа» оказалась в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

Никита Кучеров в этом матче вновь отличился, сделав две голевые передачи. Теперь он 16 очками по системе гол плюс пас делит втрое место с еще тремя хоккеистами. У лидера Натана Маккиннона из «Колорадо» 20 очков (7+13).

«Куч — фантастически одаренный игрок, который получает заслуженную похвалу благодаря атакующему вкладу в нашу игру. Он проводит на площадке так много игрового времени, потому что я ему всецело доверяю», - говорит тренер Джон Купер.

А тем временем, Кучеров приблизился к десятке лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю. 27-летний форвард с 77 очками в 77 матчах (33 шайбы плюс 44 голевые передачи) приближается к Вячеславу Козлову (79 очков в 118 матчах), занимающего десятое место.

А вот как выглядит наша тройка лучших бомбардиров:

1. Сергей Фёдоров - 176 очков в 183 матчах

2. Евгений Малкин – 169 очков в 166 матчах

3. Александр Овечкин - 131 очко в 136 матчах