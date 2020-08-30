Марк Рудинштейн: «Государство не должно давать деньги кинопродюсерам»

Марк Рудинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий программы "Культурный код" на Радио "Комсомольская правда", режиссер Юрий Грымов поговорил с Марком Рудинштейном о сегодняшнем кинематографе.

- У тебя хватает времени следить за новинками или за скандалами, которые происходят в российском кино?

- За скандалами я сейчас не слежу. Но за новинками слежу.

- Есть то, что на тебя произвело впечатление в последнее время, и ты бы поставил это на первое место?

- Я поставил бы на первое место двух человек. Это Звягинцев и Тодоровский. Эти две абсолютно разные ипостаси, потому что Тодоровский снимает кино такое радостное, веселое… Звягинцева заходит в глубину наших проблем, и многие считают его чуть ли не антисоветским режиссером (или антироссийским). Конечно, я с этим категорически не согласен.

Режиссер Юрий Грымов Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Скажи, а как тебе такой скандал, когда Счетная палата посмотрела, как тратятся деньги на российские картины через Фонд кино? Надо понимать, что государственное финансирование идет из двух источников – Фонд кино и Министерство культуры. Так вот, Счетная палата считала-считала, и углядела, что те люди, которые принимают решение, кому давать деньги, являются теми же, кому эти деньги дают. Скажи, кинематограф, который ты начинал и знаешь хорошо, и сегодняшний кинематограф, он отличается по этим коррупционным схемам, или всегда была коррупция?

- Всегда была коррупция. Но то, что происходит сейчас… Я вообще уверен, что государство не должно давать деньги продюсерам. В Америке кино финансируется продюсерами. Там государство не финансирует кино, его финансирует бизнес. У нас вообще исковеркана система.

- Из 100 картин (я обобщаю), выпущенных в России в год, 2-3 возвращают деньги с небольшой прибылью, а все другие - в убытках. Какой же частник будет финансировать?

- У нас кино кончалось на уровне производства. Вот мы получили деньги от государства, потратили их на создание кино, и больше наши продюсеры не волнуются, у них нет мускулатуры, что надо отбивать эти деньги.

Ты знаешь систему финансирования сегодня? Ходит 4 человека, которые говорят: «Хотите получить деньги на кино? Надо вот столько получить, а столько отдать». Эти несколько компаний делятся тут же. Пробиться в это финансирование практически невозможно. Эта коррупционная система даже больше, чем в 90-е годы.

- Но ни одного скандала, ни одной посадки. Никто не поймано за руку за то, что взял государственные деньги, часть денег откатил. Ни одного случая!

- Во-первых, деньги на кино по сравнению с деньгами нефтяными, водочными и другими это такая мелочь, что даже никто не хочет ввязываться в эти скандалы. Во-вторых, у этих скандалов есть лица, с которыми государство дружит. Это лица актеров, режиссеров, которые сегодня говорят с экрана: давайте любить родину, давайте подумаем о русском языке. Поэтому есть скандальчики, но крупных скандалов, когда дают деньги крупной актерской или режиссерской фигуре, нет. Потому что это не те деньги, хотя и большие.

Когда создали Фонд кино, на него отпустили 4 миллиарда рублей. Я в тот момент специально стал проверять, на что пошли эти деньги. Мы выпустили 4 фильма на эти деньги, а остальное отмыли просто. Даже никого не волнует это. Вот в чем проблема.

Так вот, этот фонд разбазарил 4 миллиарда на что угодно. И вроде бы не придерешься ни к чему, кино сделали – хорошее, плохое, никто не заметил. А вот кино Звягинцева надо проверить на предмет расходования средств. Или кино Учителя - поднялась кампания, даже Дума начала говорить, что надо проверить.

Никто пока не зарабатывает. Даже те крупные студии, которые получают хорошие деньги от Министерства культуры и Фонда, пока еще ничего не зарабатывают. И вот в этом большое несчастье. Проблема в том, что деньги надо брать не там, не в Фонде кино, не в Министерстве культуры. Они, конечно, должны немножко помогать, когда уже продюсер собрал деньги с олигархов, с тех, кто имеет отношение к кино. Для этого государство должно лоббировать свое кино, чтобы люди хотели давать туда деньги. И тогда государству меньше придется тратиться.

- Я вспоминаю французов. Когда французы поняли, что американский танк сносит их культуру, они стали финансировать европейское кино. Почему? Потому что одними французскими фильмами не перекрыть американскую машину. И они финансировали и русское кино, и немцам давали деньги, и т.д. Тем самым они увеличили массу национального кино за счет европейского кино, в том числе и русского.

- Но французы, дав помощь и российскому кино, и любому европейскому, они у себя его прокатывали тоже. Это необходимо делать. Американцы не пускают к себе на рынок. Французскому кино, российскому или кому угодно попасть на американский рынок невозможно.

- Бизнес, ничего личного. Но мы потеряли наш отечественный прокат, а сейчас его потихонечку восстанавливаем, и присутствие русских картин увеличивается.