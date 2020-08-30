"Локомотив" сыграл с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив", проиграв два матча подряд на старте чемпионата России, поставил себя в непростое положение перед игрой с "Зенитом". Питерцы в последние сезоны неоспроримо лучший клуб страны, а "Локо" же подошел к битве с грозным соперником без лидеров - Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова.

А в день матча выяснилось, что не появится в центре поля еще и польский легионер Гжегош Крыховяк. Казалось, что все - ничто не остановит "Зенит" от победы в матче в Черкизово. А она гостям была крайне важна - "Спартак" после победы над тульским "Арсеналом" вышел на чистое первое место в чемпионате России, обойдя "сине-бело-голубых".

В первом тайме поединка главное и самое яркое событие - это отмененный из-за офсайда гол Анатолия Рыбчинского. Молодой полузащитник "Локомотива" мог стать героем поединка уже в начале встречи, но мяч, который он забил, не засчитали из-за офсайда. А когда же шла проверка эпизода на повторе, то на экранах стадиона показали полузащитника Алексея Миранчука. Он получил травму в игре со "Спартаком" и в важном матче с "Зенитом" был зрителем, а не участником поединка. И как итог первого тайма - поединок продолжился дальше, и к концу первого тайма на табло голов не значилось. 0-0.

На старте второй половины матча "Зенит" ответил своим "голом" - мяч гостей в ворота "Локомотива" не засчитали тоже. Так команды поравнялись по не засчитанным мячам - 1:1. А на табло остались те же цифры, что и ранее - 0:0. По ходу второго тайма на гостевом фан-секторе с фанами "Зенита" возникла небольшая стычка. Но ничего серьезного не случилось - вовремя подоспели правоохранители и вывели с матча некоторых болельщиков.

Итог поединка стал в целом закономерным - команды сыграли вничью 0:0. И благодаря такому исходу поединка "Зенит" упустил свое первое место на старте сезона. На ближайшие две недели лидером Премьер-Лиги остается московский "Спартак".

У команды Доменико Тедеско 14 очков, у "Зенита" - на балл меньше. А вот у "Локомотива" на старте сезона после шести игр - 8 очков и пока что 7 позиция в Премьер-Лиге.