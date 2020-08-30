Михаил Дегтярев: Мы не отдадим наш лес тем, кто гонит кругляк в Китай

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Instagram.com

- ... Алло, Михаил Владимирович! Где вы сейчас находитесь?

- Сейчас я на деревоперерабатывающем заводе в поселке Хор района имени Лазо.

- А вчера где были?

- Вчера был в самой южной точке Хабаровского края.

- Это где?

- Город Бекин. И на таможенном посту Покровка, откуда обычно уходят паромы с нашими гражданами в Китай и приходят паромы с китайскими гражданами в Россию. Но пока там ничего не ходит. Калитка закрыта.

- Как проходит визит или, скорее, - это командировка, как вас встречают, кормят ли где-то снова ухой или, если не ухой, то - чем?

- Да отлично все проходит. Смотрю школы на готовность к учебному году. Все стандартно. Котельные, предприятия. Наконец-то удалось посмотреть кордон для лесохотохраны, точнее, она называется госохотохрана.

- Это что такое?

- Это люди, которые следят за порядком в лесу. Приглядывают за амурским тигром, чтобы его не убивали браконьеры, да и за другими животными.

- Тигра вам не удалось увидеть? А тигру - вас?

- Нет, я только следы видел. Он был рядом.

- Не решился подойти.

- Нет. Наконец-то посмотрел деревоперерабатывающее предприятие.

- Как вам те, кто там работает?

- Да молодцы. Делают фанеру. Не хватает леса. А не хватает - по простой причине: министерство промышленности края не может договориться с комитетом по управлению лесами. Сырья не хватает.

- У вас не хватает сырья?

- То есть, выигрывают конкурсы - странным образом - те, кто гонит кругляк в Китай. А вот добросовестные предприниматели, которые создали 220 рабочих мест, делают фанеру, которая разлетается и во Владивосток, и в Хабаровск, и в Благовещенск, и в Биробиджан. А производители испытывают дефицит сырья. Ну, что это такое? Это безобразие.

- Вы уже разобрались или еще будете разбираться?

- Конечно, разобрался. И дал все ЦУ. Будем поддерживать деревопереработку. Давать сырье, давать деляны, все, как положено… Элементарно. Надо просто это все соединить.

- То есть, сейчас вам удалось это все сделать?

- Однозначно.

- И еще вопрос. Я посмотрел снимки центра Хабаровска, сделанные сверху - это какой-то ужас, с точки зрения либерально настроенных граждан. Они совсем иссякли - митинги эти. Чем это объяснить? Тем, что Дегтярев не ходит на них…

- Ну, во-первых, не надо, Александр, обижать хабаровчан, там не только либерально настроенные граждане, там разные граждане. Те, кто протестует против ареста моего предшественника.

Но то, что людей стало меньше, - это факт. Многие прислушались ко мне, я им говорю - любые массовые мероприятия сегодня в поддержку Сергея Ивановича Фургала ему только вредят - это давление на следствие и суд. Пользы никакой от этого нет и не будет.

Если бы улицы были пустыми и в городе было бы спокойно, у нас было бы больше шансов провести судебное заседание с присяжными в Хабаровске. А у меня ощущение, что это враги Фургала всем этим делом дирижируют. Ну, не дирижируют, а как бы все это подогревают. И люди идут, не понимая, что наносят ущерб Фургалу.

- В предыдущем интервью вы говорили, что уже подыскиваете себе жильё.

- Могу одно сказать, что квартира в Хабаровске уже в стадии оформления. Ипотеку Сбербанк мне подтвердил.

- Под сколько процентов?

- Под 7,5.

- Ну, это нормально.

- Стандартный пакет, никаких там скидок и прочего…

- А сумму будем называть или нет?

- Нет, зачем.

- И еще... Новоселье к 100 дням пребывания Михаила Дегтярева в Хабаровске может быть или - рано?

- Будет.

- Ясно. Когда я сегодня, час назад, первый раз вам звонил, вы мне сказали - звони а обед. Где вы сейчас обедаете? Опять, как прошлые разы, в рабочей столовой?

- Обедаю в кабинете руководителя лесоперерабатывающего завода - блинами из местного кафе, пью чай. Закусываю салом от местного фермера - очень вкусное.

- Это все?

- Все. А куда еще? Я ж скромный очень, вы ж знаете.

- Ну, ладно, приятного аппетита вам.

- Что мы еще не обсудили? 1 сентября открываем школы Хабаровска. Все сто процентов готовы, во всех школах будет горячее питание для учеников младших классов.

Но часть из них будет оплачена из краевой казны, потому что прежние начальники не успели получить стопроцентную субсидию из федерального бюджета, этим решением казне нанесен ущерб в 80 с лишним миллионов рублей, которые я вынужден был выделить в срочном порядке.

- Понятно.

- Вроде все подровняли...

1 сентября провожу прямую линию по всем телеканалам Хабаровского края, в Ютубе, принимаю сообщения на вотсап, уже где-то 1200 пришло.

- Хорошо. Тогда мы по итогам поговорим.

- Не против. Не забывайте меня.

- Нет, нет, вы же видите, по 37 звонков у вас…

- От вас?

- Да. Вы не считаете?

- Да видел, видел. Я ж говорю, вы попали в какую-то турбулентность, и ваш звонок пропал под давлением других, и я не успел вам ответить.

- Нет, все классно. Тогда я 1 сентября вам позвоню ближе к вашей ночи…

- Да, мы еще ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

- А, это я знаю, из-за наводнения в одном районе.

- Там река поднялась, затопила все огороды, магазины… Глава района - вообще ни в зуб ногой.

- Вы туда поедете?

- Я оттуда уже приехал. Глава района от меня узнал, что надо вводить локальный режим ЧС. И ввел сразу.

Чиновничий, конечно, паралич здесь существует на муниципальном уровне в некоторых районах. Но не везде, есть крепкие руководители, а есть, конечно, - страх.

- На то вас туда и послали... Так во сколько вам завтра позвонить?

- 2-го звоните. Обнимаю вас.

- А линия когда?

-1-го в 7 вечера. И до упора.

- Я вам тогда 1-го и буду звонить. Мы оперативное издание.

- Ну ладно, все, пока.

- Обнимаю. Удачи.