Миранчук теперь - игрок "Аталанты". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Локомотив" официально объявил о том, что с итальянской "Аталантой" достигнута договоренность о переходе полузащитника Алексея Миранчука. Официально и полностью сделка завершится после того, как Миранчук пройдет медицинское обследование в итальянской команде.

Сразу же после того, как "Локомотив" сыграл вничью 0:0 с "Зенитом" в матче 6 тура, то Миранчук вышел на поле и перед фанатским сектором московской команды произнес речь:

- Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива», - сказал Миранчук. - Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я - за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся! Вперед, «Локо»!

Болельщики встретили его речь аплодисментами.

Отметим, что пока официально "Аталанта" не объявила о переходе Миранчука. По всей видимости, ожидаются итоги медобследования.

СПРАВКА "КП"

Алексей Миранчук - воспитанник московского "Локомотива". Впервые он сыграл за основной состав 20 апреля 2013 года в матче с "Кубанью". И с тех пор провел 228 игр, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.