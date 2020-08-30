В Москве гости украли у именинницы 27 тысяч рублей, отложенные на лекарства для ребёнка

Гости оказались нечисты на руку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День Рождения - светлый и радостный праздник, на который принято дарить именинникам радость и подарки. Однако, как оказалось, так считают не все. Для 31-летней Светланы П.* из Москвы празднование дня рождения обернулось неприятным сюрпризом в виде кражи у неё крупной суммы денег.

Все случилось в одной из квартир на улице Новорогожской, куда именинница позвала гостей - двух молодых людей и девушку. Застолье прошло радостно и весело. Среди вечера Света заглядывала в свою сумочку, чтобы достать нужные вещи, и точно видела, что наличные были на месте. Вечер подошёл к концу, гости разошлись по домам.

Именинница стала наводить дома порядок и решила заказать лекарства для своего ребёнка. Полезла снова в сумочку и обнаружила, что деньги исчезли.

Не веря своим глазам, девушка стала обзванивать друзей, которые были у неё в этот вечер. Никто в краже не признался. Тогда расстроенная именинница позвонила в полицию.

«В полицию поступило заявление о краже 27 тысяч рублей из личных вещей 31-летней москвички. По словам девушки, деньги мог взять кто-то из гостей, ведь за пару часов до обнаружения пропажи, деньги были на месте», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

* - имя изменено.