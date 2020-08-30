Революционная толпа «поздравила» Лукашенко с 66-летием

30 августа протесты в Минске продолжились Фото: Дмитрий СТЕШИН

30 августа белорусские силовики решили показали все, чему они научились за 20 дней протестов. И подстраховались – утром в город даже вошла колонна бронетехники - семь БМП-2 проехали к резиденции президента, усилив ее охрану.

Митингующие несли Лукашенок "подарки" на день рождения. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Изначально, согласно инструкциям координаторов из Польши (через Телеграм-канал Нехта), «народные массы» Белоруссии должны были в воскресенье собраться на площади Независимости. Всех просили приходить с подарками для Александра Лукашенко – у него день рождения. Силовики тоже приготовили свои подарки – у них был свой взгляд на 66-летие президента. По их мнению, в этот день должно быть тихо и спокойно.

На первом этапе так и получилось. Я прибыл к месту празднования раньше всех и столкнулся с пожилым мужичком, который шел по проспекту Независимости, держа в руке перезрелый кабачок. На кабачке был изображен достаточно точно, без шаржевого глумления, сам Александр Григорьевич. Видно было, что мужичок старался:

- Там никого нет на площади, - с печалью в голосе пожаловался он корреспонденту КП. - Одни силовики и колючая проволока.

Толпу на проспекте остановила спецтехника Фото: Дмитрий СТЕШИН

И в окрестностях проспекта, ставшего главным ристалищем «каляровой революции», тоже все было тихо. Даже магазины и кафе закрылись на «санитарный день», подворотни перекрыты, в переулках дежурили гаишные машины.

В Польше про это уже знали (вот как они там немедленно получают информацию прямо с улиц Минска?), и быстро изменили план - предложили всем протестующим просто собраться на проспекте. По их расчетам, когда там соберется народная масса, сжатая домами, она неизбежно пойдет на прорыв. И прольется долгожданная кровушка.

Подъехали пикапы Фото: Дмитрий СТЕШИН

Казалось, все к этому идет. Едва у входа на площадь накопилось человек 200, как лихо примчались автозаки и протестующих начали крутить. Но, люди все прибывали и прибывали, поэтому на проспект выдвинулись автомобили из фильма «Безумный Макс». На здоровенные пикапы прикрутили решетки, похожие на скотоотбойники у железнодорожных локомотивов. А над крышами пикапов, на специальных площадках разместились стрелки с помповыми ружьями. Все это добро включило мигалки, выстроилось клином и медленно поехало по проспекту. Фланги этому наступлению прикрывали омоновцы со щитами.

Пикапы со "скотоотбойниками" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Все на секунду почувствовали свое ничтожество и слабость перед мощью государственной машины. Со стороны, эта конструкция напоминала огромный поршень, который двигался по проспекту.

Народ бросился назад, но там его поджидала еще одна цепь – бойцы в брониках со щитами.

Митингующие пытались лечь перед техникой Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы (а я честно не отрывался от гущи протестующей толпы) оказались в ловушке. Так мне показалось сначала. Но, выход из этого «мешка» нашелся быстро. Он - через улицу Ленина - был открыт и совершенно свободен. Словно приглашение протестующим пройти по ней на площадь Свободы и там праздновать в свое удовольствие.

Но, протестующие не хотели!

Коньки с пожеланием. Фото: Дмитрий СТЕШИН

И тогда толпу начали «обезжиривать», выдергивая самых буйных и громких. Кто хотел уйти – тех выпускали беспрепятственно. В основном пожилых, женщин и женщин с мужьями и сыновьями. Были попытки отбить у силовиков каких-то активистов, но омоновцы и сами не хотели обострять - оставляли таких людей в покое. А журналистов — редкое дело! - принципиально не замечали.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

И в итоге народные массы все же слились воедино, отправившись по маршруту, который им снова нарисовали координаторы из Польши. Вот только с погодой устроители протеста промахнулись. К тому моменту, когда на площади Государственного флага должно было состояться «возложение подарков для Лукашенко», Минск накрыл могучий ливень с громом и молниями – остудив горячие головы.

У станции метро «Октябрьская» так и остались висеть на водосточной трубе хоккейные коньки советских времен. Лениво было тащить эти коньки под проливным дождем.