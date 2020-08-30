Батька снова вышел с автоматом

Александр Лукашенко с автоматом на площади Независимости.

Пока толпа протестующих ходила в воскресенье по центру Минска и уперлась в итоге во ограждение Дворца Незалежности — резиденцию президента Белоруссии, всех стало интересовать — а где сам Александр Лукашенко?

И пресс-служба президента выдала фото. На нем Батька, как и неделю назад, во дворе резиденции. И опять с автоматом. Правда, на этот раз — в белой футболке. В Минске жарко. Но на Лукашенко все те же черные кепка, разгрузка (жилет с карманами для боеприпасов) и брюки-комбинезон.

Взгляд — решительный.

А к протестующим у Дворца Незалежности вышел помощник президента Николай Латышенок (что уже само по себе неожиданность).

- Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию, — сказал Латышенок нескольким сотням людей, осадивших вход во дворец.

То есть, белорусские власти еще раз дали понять — перемены будут. Но не сию секунду и не через новые выборы. А путем изменения конституции страны.

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