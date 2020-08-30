В Брянске открылась выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах» Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

30 августа в Брянске в областном художественном музейно-выставочном центре открылась передвижная выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах». В церемонии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Экспозиция попала в Брянск благодаря Фонду содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и поддержке Министерства культуры РФ.

На выставке представлены 72 работы из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Это гравюры и литографии с портретами Романовых, дворцы и резиденции императорского семейства, храмы Москвы и Санкт-Петербурга. Все произведения созданы российскими и иностранными художниками первой половины 18-го – начала 20-го веков.

Увидеть уникальные произведения горожане смогут благодаря "Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу" и Министерству культуры России Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

– Коллекцию по крупицам собирал на протяжении долгих лет герой первой мировой войны, дворянин, эмигрант Александр Гершельман, – рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Калужскому музею картины в 2015 году подарила дочь коллекционера Марина Аксакова. Выбор в пользу именно этого музея был сделан неслучайно. Марина Александровна таким образом почтила память своего супруга мичмана русского императорского флота Сергея Аксакова, уроженца Калужской области.

Коллекция состоит из двух частей: портреты и пейзажи. Посетители выставки могут увидеть картины из редкого издания «Собрание двадцати четырех портретов императорской фамилии» руки Жан Анри Беннера, который жил и работал в России с 1817 года. Также экспозиция включает литографии Санкт-Петербурга из альбома 1837 года издания.

Коллекцию по крупицам собирал на протяжении долгих лет герой первой мировой войны Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

– Передвижная выставка пробудет в стенах Брянского областного художественного музейно-выставочного центра до 22 сентября, – добавила директор Брянского областного художественного музейно-выставочного центра Елена Клюева.

Затем экспозицию перевезут в крымскую Ливадию. Сейчас рассматривают возможность экспонирования уникальных работ в Севастополе. Также организаторы обещают выставить коллекцию в Перми и Екатеринбурге.

С 2019 года Брянская область является частью национально-туристического проекта «Императорский маршрут». В селе Локоть Брасовского района сейчас восстанавливают имение младшего брата последнего русского императора Михаила Романова. Здесь планируют создать музей в память о великом князе Михаиле Александровиче. Историки собирают архивные документы о царской усадьбе. К формированию экспозиции подключают, в том числе, и жителей Брасовского района Брянской области.

На выставке представлены 72 работы из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В понедельник, 31 августа, в Брянске в память о князе Михаиле Александровиче пройдет научно-практическая конференция «Великий князь Михаил Александрович. Жизнь. Эпоха. Судьба».

Гостями мероприятия станут руководители региона, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, главный специалист Государственного архива РФ Владимир Хрусталёв, а также многочисленные научные работники, представители культурной и образовательных сфер из разных городов страны.