Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Брянске открылась выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах»

Увидеть уникальные произведения горожане смогут благодаря "Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу" и Министерству культуры России
Татьяна АлександроваТатьянаАлександрова
КомментироватьОставить комментарий
В Брянске открылась выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах»

В Брянске открылась выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах»

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

30 августа в Брянске в областном художественном музейно-выставочном центре открылась передвижная выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах». В церемонии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Экспозиция попала в Брянск благодаря Фонду содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и поддержке Министерства культуры РФ.

На выставке представлены 72 работы из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Это гравюры и литографии с портретами Романовых, дворцы и резиденции императорского семейства, храмы Москвы и Санкт-Петербурга. Все произведения созданы российскими и иностранными художниками первой половины 18-го – начала 20-го веков.

Увидеть уникальные произведения горожане смогут благодаря "Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу" и Министерству культуры России

Увидеть уникальные произведения горожане смогут благодаря "Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу" и Министерству культуры России

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

– Коллекцию по крупицам собирал на протяжении долгих лет герой первой мировой войны, дворянин, эмигрант Александр Гершельман, – рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Калужскому музею картины в 2015 году подарила дочь коллекционера Марина Аксакова. Выбор в пользу именно этого музея был сделан неслучайно. Марина Александровна таким образом почтила память своего супруга мичмана русского императорского флота Сергея Аксакова, уроженца Калужской области.

Коллекция состоит из двух частей: портреты и пейзажи. Посетители выставки могут увидеть картины из редкого издания «Собрание двадцати четырех портретов императорской фамилии» руки Жан Анри Беннера, который жил и работал в России с 1817 года. Также экспозиция включает литографии Санкт-Петербурга из альбома 1837 года издания.

Коллекцию по крупицам собирал на протяжении долгих лет герой первой мировой войны

Коллекцию по крупицам собирал на протяжении долгих лет герой первой мировой войны

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

– Передвижная выставка пробудет в стенах Брянского областного художественного музейно-выставочного центра до 22 сентября, – добавила директор Брянского областного художественного музейно-выставочного центра Елена Клюева.

Затем экспозицию перевезут в крымскую Ливадию. Сейчас рассматривают возможность экспонирования уникальных работ в Севастополе. Также организаторы обещают выставить коллекцию в Перми и Екатеринбурге.

С 2019 года Брянская область является частью национально-туристического проекта «Императорский маршрут». В селе Локоть Брасовского района сейчас восстанавливают имение младшего брата последнего русского императора Михаила Романова. Здесь планируют создать музей в память о великом князе Михаиле Александровиче. Историки собирают архивные документы о царской усадьбе. К формированию экспозиции подключают, в том числе, и жителей Брасовского района Брянской области.

На выставке представлены 72 работы из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

На выставке представлены 72 работы из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В понедельник, 31 августа, в Брянске в память о князе Михаиле Александровиче пройдет научно-практическая конференция «Великий князь Михаил Александрович. Жизнь. Эпоха. Судьба».

Гостями мероприятия станут руководители региона, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, главный специалист Государственного архива РФ Владимир Хрусталёв, а также многочисленные научные работники, представители культурной и образовательных сфер из разных городов страны.

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые