Айсен Николаев, глава Якутии: «Перелет по республике дороже, чем в Москву»

Айсен Николаев активно общается в социальных сетях с жителями республики.

27 августа глава Якутии Айсен Николаев провел в социальных сетях прямой эфир – это ежемесячная акция, во время которой он отмечает на вопросы жителей республики. Информационное агентство ЯСИА сообщает, что на этот раз участников прямой линии интересовал ход борьбы с пандемией коронавируса в регионе, строительство моста через реку Лена, переселение из ветхого жилья и привлечение местных кадров на вахтовые работы…

ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Айсен Николаев сообщил, что в Якутии большое количество заражений коронавирусом в селах фиксируется из-за проводимых различных массовых мероприятий.

«В сельской местности массовое заражение происходит в основном из-за свадеб, юбилеев и, к сожалению, похорон. После них в нескольких населенных пунктах возникли достаточно серьезные вспышки, - отметил глава республики. - Людям надо понимать, что при участии в подобных мероприятиях необходимо соблюдать все меры предосторожности».

В подобных случаях один заболевший может заразить коронавирусом до 40 человек и более. Именно поэтому на следующий день после прямого эфира с населением глава региона подписал указ по продлению некоторых ограничительных мер. Послабления предусмотрены лишь для учреждений культуры, но запрет на проведение массовых мероприятий сохранился. В том числе и для международных спортивных соревнований на территории республики.

«Надо понимать, что мы действуем в рамках ограничительных мероприятий, которые действуют не только у нас в стране, но и по всему миру. Поэтому говорить о проведении международных турниров пока преждевременно на территории нашей республики», – пояснил Айсен Николаев.

В регионе продлены ограничительные меры по коронавирусу Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТА ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Строительство моста через реку Лену в районе Якутска идет в плановом режиме.

«Сейчас идет активное проектирование – это огромный проект, которым занимается институт «Гипростроймост», имеющий лучшие компетенции в нашей стране. Например, он проектировал Крымский мост», – сказал Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что проектирование моста через реку Лена в Якутии планируется завершить до конца 2020 года. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза — до 6 млн тонн в год.

Визуализация будущего моста через реку Лену Фото: Кадр видео

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: «ВОЙДЕМ В ГРАФИК»

Пандемия коронавируса повлияла на сроки исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Как заявил глава республики, несмотря на это Якутия в ближайшее время полностью войдет в график.

«Были сложности с привлечением трудовых ресурсов из-за пределов республики. Была сделана ставка на местные кадры, но, к сожалению, людей, готовых работать на строительных объектах, не так много, как нам хотелось бы», – отметил Айсен Николаев.

Глава отметил, что системе образования республики стоит готовить больше грамотных специалистов в этой области для удовлетворения потребности в рабочих кадрах.

«Эту потребность можно закрывать собственными силами. Сегодня все возможности есть. Конечно, проблемы есть, но сейчас они исчезают», – говорит руководитель региона.

При этом Айсен Николаев считает, что в целом на реализацию программы переселения из аварийного жилья пандемия глобального не повлияла:

«Мы все равно догоним и в ближайшее время полностью войдем в график».

Якутия в ближайшее время полностью войдет в график переселения из аварийного жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

РАБОТА В ГАЗПРОМЕ

Для крупных предприятий на территории республики принципиален вопрос привлечения местных кадров. Глава Якутии сообщил, что сейчас промышленные предприятия активно привлекают на вахтовую работу местное население. На днях 60 человек прошли отбор в Газпроме и выехали на работу в Чаянду.

Айсен Николаев выразил надежду, что в скором времени сотни тысяч якутян смогут работать на объектах Газпрома и других промышленных предприятиях, где активно нужны сейчас трудовые кадры.

«Это не только Газпром, - отметил глава республики, - это нефтяные, угольные, золотодобывающие компании, в которых востребованы специалисты. У всех крупных предприятий достаточно большой запрос на привлечение местных трудовых кадров. Здесь надо понимать, что наши работники тоже должны соответствовать высоким требованиям этих компаний. На таких предприятиях работники должны обладать определенной профессиональной квалификацией».

«ПОД ВЕЛОДОРОЖКУ СПИЛИЛИ ВЕКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ»

Реконструкция проспекта Ленина в Якутске начнется в 2021 году. Как заявил глава республики, работы должны проводиться с учетом не только сохранения, но и увеличения зеленых насаждений.

«Это серьезный вопрос – реконструкция главной улицы Якутска. Соответственно отношение к нему тоже должно быть таким. Я дал поручение, чтобы техническое задание и сам проект были отработаны правильным образом», – сказал Айсен Николаев.

Политик отметил, что как и многие горожане обеспокоены спиливанием деревьев.

«Был случай в центре города – по улице Пояркова, а что творится по Объездному шоссе все видели сами. Тогда, к сожалению, под велодорожку были спилены вековые деревья. Если вместо них посадят даже в два раза больше деревьев, то, понятно, что они достигнут таких размеров лет через 70-80, – сказал глава республики. - Поэтому реконструкция проспекта должна проводиться с учетом сохранения тех деревьев, которые есть, ну и нужно, чтобы зелени стало еще больше».

«ВИЛЮЙ» ПОСТРОЯТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Как рассказал Айсен Николаев, строительство автомобильной дороги «Вилюй» в сторону Иркутской области одобрено на уровне главы Минтранса России и осталось решить несколько моментов.

«Надеемся, что наше предложение окончательно будет поддержано. На уровне министра транспорта России оно уже одобрено», – сообщил глава республики. Отметим, что реализация проекта по южному варианту должна охватить участок Ленск – Пеледуй – Витим и проложить дорогу до Иркутска.

Причем участок дороги от Ленска до Мирного республика передает в федеральную собственность, чтобы обеспечить ремонт за счет Федерального дорожного фонда.

35 ТЫСЯЧ В ГОД НА КОРОВУ

В настоящее время руководство региона принимает ряд важных мер по развитию сельского хозяйства. Глава республики Айсен Николаев отметил, что реальные полномочия по решению вопросов сельского хозяйства будут отдаваться муниципалитетам, так как органы местного самоуправления готовы к этому. Кроме того, будем меняться система закупки молока: личным подсобным хозяйствам будут выплачивать субсидию за одну дойную корову в размере 35 тысяч рублей в год, а организованным хозяйствам предусмотрят субсидию в 50 рублей за 1 литр молока.

Жители сел поддерживают озвученные решения.

«Они понимают, что это реальная поддержка людей, работающих на местах. Эти деньги к людям придут. Сельское хозяйство мы будем развивать, делать его сильным, мощным, чтобы оно могло прокормить республику и, при возможности, экспортировать местную продукцию. Надо уже не мечтать, а заняться этими вопросами», – заявил Айсен Николаев.

В Якутии будут субсидировать авиаперелеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕЛЕТЫ НЕОБХОДИМО СУБСИДИРОВАТЬ

До 10 сентября министерство транспорта РФ должно внести в федеральное правительство предложение по созданию Дальневосточной авиакомпании.

«Сегодня мы видим, что наша позиция услышана и создание этой компании обсуждается в виде альянса независимых компаний, в том числе якутских авиакомпаний, которые будут работать на Дальнем Востоке», – считает глава республики.

У создания такого альянса одна цель – обеспечение улучшения транспортной доступности на Дальнем Востоке. Айсен Николаев подчеркнул, что это касается не только таких направлений, как Москва – Якутск или Москва – Владивосток, а прежде всего направлено на то, чтобы люди из арктических районов могли беспрепятственно за меньшие деньги прилететь в Якутск.

«У нас сегодня, к сожалению, стоимость перелета из арктических районов в Якутск превышает намного стоимость полета из Якутска в Москву. Здесь должна быть создана прозрачная и понятная система субсидирования для того, чтобы увеличить транспортную доступность. Я свои предложения в адрес руководства страны внес и надеюсь, что они будут услышаны», – заключил Айсен Николаев.