Чем России аукнется история с Навальным, кто управляет протестами в Белоруссии и нужно ли носить маски в школах

Каждую неделю мы подводим итоги, какие программы Радио «Комсомольская правда» слушали лучше всего в подкастах. И если 7 дней весь топ занимали эфиры по Белоруссии, то теперь информационная картина стала гораздо разнообразнее.

1 место. И всё-таки отравление. Немецкие врачи наносят ответный удар

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, чем аукнется России история с болезнью Навального (слушать)

2 место. Должны ли учителя и ученики сидеть в масках во время урока

Закупка рециркуляторов, тотальное измерение температуры и скользящее расписание... Александр Милкус и Дарья Завгородняя разбираются вместе с экспертами, какие санитарные нормы коснутся школьников и учителей уже с 1 сентября (слушать)

3 место. Андрей Манойло: За протестами в Белоруссии стоят спецслужбы Польши и Литвы

Елена Афонина и Андрей Баранов разбирают с экспертами, кто и как координирует митингующих и какие ошибки совершает власть при разгоне протестов (слушать)

4 место. Михаил Хазин: Отравление Навального - это была спецоперация, направленная не только против Путина, но и против Трампа

Михаил Хазин славится умением найти связь между казалось бы никак несвязанными событиями и сделать очень интересные выводы. Вот и в этот раз он не подкачал. Рассказывает крайне интересные вещи о том сценарии, который готовились разыгрывать в США после смерти Навального. Но омские врачи спутали все карты... (слушать)

5 место. Владимир Жириновский: Вызывает подозрение, почему здоровьем Навального так обеспокоены Германия и Франция. Кто он такой?

Колумнист KP.ru и ведущий Радио КП Сергей Мардан обсуждает с Владимиром Вольфовичем, откуда эта страсть российской власти заботиться о здоровье оппозиционеров, куда денется Лукашенко после свержения и почему август - всегда страшный месяц в России (слушать)

6 место. Смена поколений или серпентарий единомышленников: Почему театры постоянно сотрясают скандалы

Из-за пандемии в театрах не идут спектакли. И вместо новостей об интересных премьерах страна вынуждена следить за склоками внутри ведущих театров страны. Актеры и режиссеры ставят друг-другу ультиматумы, со скандалом увольняются и с удовольствием выносят сор из избы. И вот почему (слушать)

7 место. 5 признаков наступающей старости: пройдите тест и начинайте сражаться за молодость!

На сегодняшний день не существует единой все объясняющей теории, почему наш организм начинает стареть. Но хорошая новость в том, что старость не считается болезнью. Рассказываем о несложных домашних тестах, которые покажут, как чувствует себя ваш организм (слушать)

8 место. Перевороты будущего. Как меняются цветные революции

О, а вот это интересно. Нам кажется, что цветные революции происходят в республиках СНГ сравнительно недавно. В Белоруссии идет прямо сейчас. На самом деле, наш спецкор Дарья Асламова наблюдает за ними еще с 1999 года и общалась с командой, которая провела уже 52 (пятьдесят две) цветные революции в мире (слушать)

9 место. Страна неверующих. Более 70% жителей Земли хотят сделать прививку от коронавируса. Среди россиян таких всего 55% - меньше всех в мире

Загадочную русскую душу понять очень сложно. И вот очередное тому доказательство. Россия первой в мире делает вакцину от коронавируса, к нам выстраивается очередь из стран, желающих её купить, при этом россияне оказываются самыми большими скептиками вакцинации (слушать)

10 место. Как получить туристический кешбек за путешествие по России

В России заработала программа возврата денег за путешествия по родной стране. Глава «Ростуризма» Зарина Догузова специально пришла в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать, как получить компенсации за отдых в России (слушать)