Анекдоты: Чем проще баба, тем сложнее у нее дизайн ногтей

- Так ты говоришь, что у шефа было хорошее настроение, когда ты попросил у него прибавки к зарплате?
- Думаю, что да. Он так смеялся!
* * *
Вижу сейчас полно объявлений «Отдам в добрые руки песика или киску».
Нет чтобы кто-то отдал в добрые руки свинью 150 - 200 кг!
* * *
- Да, молодежи сейчас тяжело. Так и жизнь пройдет, а вспомнить вам будет нечего.
- А вам?
- Ну ты сравнил! Я по сей день отчетливо помню, как полжизни перебирал движок на своей старенькой «копейке».
* * *
Диспетчер такси:
- Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?
- Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.
- Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает: успеете?
- Я ему гарантирую, что он успеет на этот рейс.
- Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге!
- Так я пилота этого самолета везу.
* * *
- Лена, ты всегда слышишь только то, что хочешь...
- Вино с сыром?! Конечно, буду!!!
* * *
Карлсон, чтобы Малыш без него не скучал, оставлял ему на ночь включенный вентилятор.
* * *
- Мой бойфренд говорит, что ему со мной неинтересно, что мне нужно увеличить свой силикон. Ты представляешь? Опять! А я только полгода назад увеличивала!
- Дура. Не силикон, а лексикон...
* * *
Читаю гороскоп: «В августе Козерогов ждет финансовая стабильность».
Понятно... Денег так и не будет.
* * *
- Девушка, я могу научить вас искусству любви...
- И сколько вы намерены потратить на мое образование?
* * *
Теперь можно смело говорить, что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что у тебя нет денег.
* * *
- Доктор, я разговариваю сама с собой...
- Нормально, внутренний диалог.
- Просто эти разговоры о гаплоидном наборе хромосом. Я не понимаю, о чем речь...
* * *
На военной кафедре:
- Студенты! Ну что это такое?! «Товарищ полковник! Товарищ полковник! Расскажите это, покажите то, а как сделать это, как сделать то!» Как вам не стыдно! Что ж вы будете делать, если война-то начнется?! Ведь товарища полковника там не будет, не-е-ет!