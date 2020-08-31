Анекдоты: Чем проще баба, тем сложнее у нее дизайн ногтей

- Так ты говоришь, что у шефа было хорошее настроение, когда ты попросил у него прибавки к зарплате?

- Думаю, что да. Он так смеялся!

* * *

Вижу сейчас полно объявлений «Отдам в добрые руки песика или киску».

Нет чтобы кто-то отдал в добрые руки свинью 150 - 200 кг!

* * *

- Да, молодежи сейчас тяжело. Так и жизнь пройдет, а вспомнить вам будет нечего.

- А вам?

- Ну ты сравнил! Я по сей день отчетливо помню, как полжизни перебирал движок на своей старенькой «копейке».

* * *

Диспетчер такси:

- Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?

- Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.

- Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает: успеете?

- Я ему гарантирую, что он успеет на этот рейс.

- Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге!

- Так я пилота этого самолета везу.

* * *

- Лена, ты всегда слышишь только то, что хочешь...

- Вино с сыром?! Конечно, буду!!!

* * *

Карлсон, чтобы Малыш без него не скучал, оставлял ему на ночь включенный вентилятор.

* * *

- Мой бойфренд говорит, что ему со мной неинтересно, что мне нужно увеличить свой силикон. Ты представляешь? Опять! А я только полгода назад увеличивала!

- Дура. Не силикон, а лексикон...

* * *

Читаю гороскоп: «В августе Козерогов ждет финансовая стабильность».

Понятно... Денег так и не будет.

* * *

- Девушка, я могу научить вас искусству любви...

- И сколько вы намерены потратить на мое образование?

* * *

Теперь можно смело говорить, что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что у тебя нет денег.

* * *

- Доктор, я разговариваю сама с собой...

- Нормально, внутренний диалог.

- Просто эти разговоры о гаплоидном наборе хромосом. Я не понимаю, о чем речь...

* * *

На военной кафедре:

- Студенты! Ну что это такое?! «Товарищ полковник! Товарищ полковник! Расскажите это, покажите то, а как сделать это, как сделать то!» Как вам не стыдно! Что ж вы будете делать, если война-то начнется?! Ведь товарища полковника там не будет, не-е-ет!