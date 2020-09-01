«Здесь был Гвоздев»

Открытие Аляски принадлежит Михаилу Гвоздеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холодный пролив, разделяющий два континента - Евразию и Северную Америку, - носит имя человека, который его не открывал. Справедливости ради отметим, что командор Витус Беринг, исправно служивший российской короне, в том не виноват: это с легкой руки Джеймса Кука пролив стали так называть, а первым его прошел наш мореход - Семен Дежнев.

Завершил же его открытие Михаил Гвоздев и Иван Федоров иже с ним. Гвоздев и руководил той экспедицией. Ну а Кук просто не знал о ней.

Поход по окраинным землям России с целью их описания, а также и плавание по дальним студеным морям был задуман и начался в Петербурге в июне 1727 года. Экспедицию возглавить поручили якутскому казачьему голове, по-иному полковнику, - Афанасию Шестакову. А в Тобольске к нему присоединились геодезист Михаил Гвоздев - никак без него не обойтись, подштурман Иван Федоров, а также влился с отрядом в 400 казаков капитан Дмитрий Павлуцкий. Это уже кулак: экспедиции Сенат предписывал в случае обретения новых земель «призывать в подданство» встреченные народы.

Берингов пролив - вид со стороны Чукотки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А народы, понятное дело, не все хотели: в одном из боев Шестаков погиб, и отрядом первопроходцев стал командовать Павлуцкий. Гвоздев с Федоровым пока как бы в тени: их выход на сцену еще впереди.

Но уже из Охотска, с самого дальнего российского берега, Павлуцкий послал два бота, снабженных небольшими пушчонками, обложить ясаком обитателей «Большой Земли», что лежала к востоку от устья Анадыря. Одно судно разбилось у берегов Камчатки, а «Св. Гавриила» стали готовить к дальнейшему плаванию. После двух полуголодных зимовок под командой Михаила Спиридоновича Гвоздева и с совершенно больным цингою Иваном Федоровым экспедиция в конце июля 1732 года отправилась на обследование той самой «Большой Земли».

Бюст Семену Дежневу на маяке у Берингова пролива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине августа «Св. Гавриил» вошел в Берингов пролив, и Гвоздев, высадившись на азиатском берегу пролива, описал его, положил на карту. А 1 сентября с попутным ветром бот подошел к «Большой Земле», к мысу - части Аляски. Моряки видели на берегу юрты - вовсе не безлюдной оказалась неведомая земля. И казак Иван Скурихин, оказавшись человеком редкостно наблюдательным, составил записки, где рассказал, что «Св. Гавриил» пошел «подле ту землю в левую сторону (на юго-восток)… дней пять, однако ж конца той земли и усмотреть не могли…». Попутно Скурихин подробнейше описал все, что видел: «Лес на той земле великой: лиственничник, ельник и топольник, и оленей много». Совсем не то, что голые берега Берингова пролива…

Михаил Гвоздев Фото: ru.wikipedia.org

Гвоздев, возложив управление судном на совершенно больного Федорова, ничего иного ему не оставалось, сам не покладая рук занимался составлением карт оконечности «Большой Земли». А это и была Аляска - северо-западная часть Северной Америки. Здесь, как раз посередине воды пролива, расположился остров Св. Диомида, Гвоздев завершил и его описание. На этой карте собственной рукой начертал, чтобы всякий знал: «Здесь был геодезист Гвоздев. 1732». Так история и сохранила.

А Беринг, по сути ,человек осторожный, отвергший в свое время настоятельное предложение капитана Алексея Чирикова двигаться дальше и насквозь пролив пройти, ответил словами, доподлинно сохранившимися: «Лучше возвратитца назад… Зело много опасностей впереди…» И был овеян всемирной славой уже после смерти своей за открытие пролива, которое не совершал.