Мифы Фемиды: В 2019 году только 29 процентов осужденных получили реальные сроки лишения свободы

В прошлом году более 20 процентов уголовных дел были прекращены по решению суда. Это не оправдательный приговор, это еще более справедливый способ освобождения невиновного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России прошла судебная реформа. За два десятилетия ее результаты очевидны не только профессионалам.

Произошли изменения в гуманизации работы судов. Но почему тогда сложившийся у нас оправдательный уклон правосудия воспринимается как обвинительный?

Системная разница

- Говорят, что оправдательных приговоров всего 1%. Да, цифра соответствует действительности, - рассуждает Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев. - Но отвечает ли она тем выводам, которые пытаются в обществе сформировать? Будто это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном? Но ведь судами прекращено из поступивших уголовных дел 22% в отношении 193 тысяч лиц!

Вячеслав Лебедев. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Давайте сравним с другими странами.

Число оправдательных приговоров в Японии составляет менее 0,1% - это данные минюста Японии.

В развитых Франции - 3%, Финляндии - менее 2%, Португалии - 0,6 %, Бельгии - 0,3%. Это информация от статистической службы ЕС.

В бывших странах социалистического блока Чехии - 0,3%, в Венгрии - 0,2%.

Связана ли статистика оправдательных приговоров напрямую с гуманностью судебной системы? Сопоставим страны-соседи США и Канаду.

В Соединенных Штатах работает двухуровневая система работы с оценкой преступлений. Если брать тех, кто обвиняется в федеральных преступлениях, - по ним прекращается 9% дел. В судах штатов число оправданий повыше. В Калифорнии прекращается до 15% дел.

В Канаде ситуация иная. Если дело дошло до суда, оправдательных приговоров - 0,7%. За такой обвинительный уклон Вашингтон укоряет Оттаву? Нет!

- В ряде стран оправдательные приговоры - не только те, когда обвиняемого оправдали в суде, но и те, в отношении которых дела прекращены, а также те, по которым лица признаны виновными, но освобождены от наказания - пояснил Вячеслав Лебедев. - А у нас классификация ведется иначе. Отдельно - оправданные, отдельно - лица, в отношении которых прекращены дела по любым основаниям, отдельно - лица, освобожденные от наказания.

В разных государствах правовые системы разнятся.

Есть страны, где в суд передают почти все дела, - и в ходе состязательного правосудия уже судья определяет, виновен ли обвиняемый. Есть те, где дела до суда проходят серьезные фильтры. И там у судьи задача: проверять, не ошиблись ли следствие с прокуратурой?

Как у нас?

У нас дело сначала тщательно расследуется. Затем поступает в суд. Судья оценивает масштаб и злостность преступления (которое доказано на более ранних стадиях). И определяет форму наказания.

Что это значит?

То, что дела, по которым в Америке выносят оправдательные приговоры, в России... не доходят до суда! Их закрывают на предыдущих стадиях.

То есть большую часть оправдательных приговоров у нас выносит не судья. Это дело рук следствия и прокуратуры.

Статистика последнего времени: МВД в среднем направляло в суд лишь четверть уголовных дел из числа возбужденных и расследованных ведомством. Следственный комитет - около половины.

Это досудебная стадия уголовного судопроизводства. Там осуществляется судебный контроль за законностью действий следственных органов.

В прошлом году суды удовлетворили более 5 тысяч жалоб на действия и решения органов предварительного расследования. Из уголовных дел, переданных в суды, возвращены прокурорам дела в отношении более 16 тысяч лиц. Для чего? Для устранения допущенных нарушений.

Могут спросить: а почему бы судье не пойти навстречу следователю и прокурору? Пусть даже если в деле доказательства вины не железобетонные?

Но в судебной системе браком в работе судьи считаются лишь решения, отмененные в вышестоящей инстанции.

Сколько оправдательных, сколько обвинительных - это не критерий. Важна обоснованность приговора. И судья заинтересован слабые места в доказательствах следствия и прокуратуры выявить.

А это означает вот что.

Число оправдательных приговоров при действующей системе высоким быть не может. А дела, где возможен оправдательный вердикт, до суда доходят редко.

Статистика рассмотренных судом дел за последние 20 лет из года в год снижается. Растут показатели оправдания (фактического).

Как это называется? Реальная гуманизация нашего правосудия.

Сколько оправдательных, сколько обвинительных решений суда - это не критерий. Важна обоснованность приговора. И судья заинтересован слабые места в доказательствах следствия и прокуратуры выявить. Фото: Михаил ГОЛЕНКОВ/РИА Новости

Процедурная разница

Есть ли шанс избежать обвинительного приговора на судебной стадии? Да!

Наше законодательство предусматривает ряд оснований для прекращения уголовного дела без привлечения подсудимого к уголовной ответственности.

И реабилитирующих, и нереабилитирующих. Так статья 133 УПК РФ об основаниях реабилитации лица фактически уравнивает постановление о прекращении дела с оправдательным приговором.

В российском законодательстве есть две отличающиеся процедуры: общий и особый порядок уголовного судопроизводства.

Что такое особый порядок? Подсудимый соглашается с предъявленным обвинением. А суд не оценивает собранные по делу доказательства. И наказания не может превышать 2/3 максимальной санкции.

- В особом порядке рассмотрены дела в отношении 580 тыс. лиц. Это две трети от общего числа. Осуждены 81 тысяча человек. В этой процедуре, исключающей возможность вынесения оправдательного приговора, судом прекращены уголовные дела в отношении 99 тысяч лиц, - уточнял Председатель Верховного Суда. - По меркам многих стран Запада этот процент следует причислять к статистике оправданий.

Приговор, вынесенный в особом порядке, не может быть отменен из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В российском правосудии особый порядок применяется не по инициативе суда - только по ходатайству подсудимого. Обвинитель, потерпевший и защитник могут возражать против применения особого порядка. Но число ходатайств, по которым заявлены такие возражения, - не более 4%.

В общем порядке судебного разбирательства в прошлом году рассмотрены дела в отношении 372,3 тысячи лиц. Осуждены 245,6 тысячи. Оправданы 2,2 тысячи. А прекращены уголовные дела в отношении 116,2 тысячи лиц. То есть или почти каждого третьего подсудимого!

В прошлом году из 822 тысяч подсудимых судами прекращены уголовные дела в отношении 191,4 тысячи. То есть почти четверть граждан освобождены судами от уголовной ответственности.

Но и при вынесении обвинительного приговора немало подсудимых в стране позже получают частичное или полное оправдание.

При обжаловании приговора в России нет никакого уклона. В 2019 году судами отменены обвинительные приговоры в отношении 7,4 тысячи лиц. А в отношении 16,5 тысячи приговоры изменены со смягчением наказания.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Оправдательный уклон

Оценивать уголовные судопроизводства надо из ряда взаимосвязанных факторов и показателей. Данные только по оправдательным приговорам объективной картины не дают.

Так, в европейских странах оправдательные приговоры обычно суммируются с прекращением уголовных дел по другим процессуальным основаниям. В том числе нереабилитирующим. То есть исход один - освобождению обвиняемого от уголовной ответственности.

В Германии в 2017 году из 875 тысяч подсудимых по разным основаниям прекращены уголовные дела в отношении почти 134 тысяч лиц - это 15%.

В Великобритании в том же году из 1,4 млн подсудимых прекращены дела в отношении 192 тысяч - это 14%.

В России показатель прекращения судами уголовных дел - 23% . Это что - «обвинительный уклон»?

Нельзя сбрасывать со счетов отличия в процедуре рассмотрения уголовных дел. Из российской статистики обвинительных приговоров надо исключить приговоры, вынесенные в особом порядке, - там также не проводится судебное разбирательство. Большое количество дел, дошедших до суда, оканчиваются сделкой со следствием и прекращением дела.

Карательный уклон

Обвинительный уклон нашего правосудия критики ставят в зависимость от его якобы карательной природы.

Но это абсурд.

В России число осужденных к реальному лишению свободы в 2019 году составило 29% от общего числа осужденных. Притом половина из них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Среди осужденных к реальному лишению свободы за преступления средней тяжести у 80% имелись неснятые и непогашенные судимости. А за преступления небольшой тяжести - у 94%.

В США за совершение федеральных преступлений реальное лишение свободы назначено 78% осужденных.

В Британии - 33%.

Во Франции - 51%.

В Европе наиболее распространено осуждение за незаконный оборот наркотиков и кражи. Третья строчка - убийства. На их долю приходится 15% приговоров.

В России убийства на первом месте с долей под 30%. И что - убийц оправдывать?

Притом Верховный Суд ведет работа по гуманизации уголовного законодательства и правоприменения. По декриминализации деяний, не представляющих серьезной общественной опасности.

Число тех, кто содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за 20 лет сократилось более чем вдвое. В 1999-м их было 1 млн 60 тысяч.

В 2020-м - 499,4 тысячи.

В России на 100 тыс. населения приходится 340 лиц, содержащихся в уголовно-исправительных учреждениях. В США - 655 лиц на 100 тыс. населения.

Работа Верховного Суда по продвижению России в мировые флагманы гуманизации наказания стала особенно активной на развивающемся в настоящий момент этапе судебной реформы. Одной из новаций в ее рамках стала инициатива главы Верховного Суда по введению в УК РФ института уголовного проступка.

Вячеслав Лебедев предложил распространить институт уголовного проступка не только на преступления небольшой тяжести, но и на другие составы: «Например, на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики , которые совершены впервые и не связаны с применением насилия».

- Такое решение устранит излишнюю криминализацию общества. Это повысит социализацию граждан. Будет способствовать более эффективному достижению целей уголовного наказания, - заявил Лебедев.

Верховный Суд готовит проект федерального закона. Его внесут в Государственную Думу в осеннюю сессию.

Кстати, международным показателем соблюдения прав человека при отправлении правосудия является рассмотрение жалоб Европейским судом по правам человека.

В 2019 году в отношении России ЕСПЧ установил нарушения права на справедливое судебное разбирательство всего по 89 жалобам. Что почти в три раза меньше, чем в 2017 году, и на 31 жалобу меньше, чем в 2018 г.

Это явно не стыкуется с заявлениями о массовости нарушений прав граждан в связи с «обвинительным уклоном правосудия».

Что должно быть критериями оценки судебной деятельности? Только законность и обоснованность судебных постановлений, соблюдение разумных сроков судопроизводства, его доступность и открытость. Но никак не достижение процентных показателей, не имеющих под собой реального обоснования.

В прошлом году более 20 процентов уголовных дел были прекращены по решению суда. Это не оправдательный приговор, это еще более справедливый способ освобождения невиновного.

Работа российской судебной системы сейчас соответствует высоким мировым стандартам гуманности. Фото: Семен ЛИХОДЕЕВ/ТАСС

Миф об обвинительном уклоне

Почему же тогда настолько живуч миф об обвинительном уклоне российского правосудия? Понятно, что угроза якобы неминуемого обвинительного приговора существенно повышает стоимость услуг адвокатов, которые обещают своим клиентам найти возможность избежать тюрьмы или минимизировать наказание.

Также очевидны выгоды некоторых правозащитников. Тех, кто приписывает себе в заслуги дела, закрытые на стадии предварительного следствия, даже если об их протестах (или заявлениях о помощи обвиняемым) становится известно после принятия решения о закрытии дела.

Нельзя отрицать, что есть и другие, более серьезные выгодоприобретатели критики российской судебной системы. Скажем, те, кто не смог занять место судьи - по своим профессиональным качествам. Или желающие затеять реформу всей системы, чтобы найти возможности для проникновения в нее. Либо для манипулирования процессом.

Даже приведенный анализ работы российской судебной системы показывает, что ее гуманность соответствует высоким мировым стандартам . И по числу оправданных не уступает ведущим странам Европы и Америки.

- Уже стало тенденцией многих последних лет, когда человек освобождается в зале суда и нет никакого обвинительного уклона в деятельности судов, - заявляет Вячеслав Лебедев. - Это результат системной работы Верховного Суда, направленной на совершенствование практики рассмотрения дел и назначения наказаний, а также использование своего конституционного права на внесение законопроектов в части совершенствования деятельности судов.