Вопрос дня: Рады ли вы, что дети наконец идут в школу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ирина ВОЛЫНЕЦ, лидер Национального родительского комитета:

- Я мама четырех школьников - дети с нетерпением готовятся к школе. К концу лета уже изнемогали. Когда и родители на удаленке, и дети - это дурдом. Отдельная комната, ноутбук, быстрый интернет... Девочки идут в 11-й, 9-й и 7-й классы, все в разные школы...

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Чувство двоякое. Радость от того, что пандемия уходит. Но до коронавируса 1 сентября было торжественным: линейка, цветы, речи. А сейчас праздник ушел. Как ученику учиться, если не видеть глаза педагога? Ну вот внучка моя поступила в вуз, но как же нелегко было готовиться на удаленке!

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- За два дня до школы одни проблемы. У внука Авдея четвертый класс, но его родители переехали в центр и устроиться в школу сложно. А сам он, как все десятилетки, думает, что все само решится. Он так жизнерадостен и беспечен. И для него 1 сентября - праздник. А у меня не так - моими слезами можно было полы в школе мыть!

Андрей СЕРГЕЕВ, профессиональный тренер фитнеса:

- Что бы родители ни говорили, дети на удаленке с их уроками по скайпу - это кошмар семьи. День капризов, криков и слез. Ни секунды расслабиться. Так что пойдут в школу нормально - хоть родители отдохнут.

Сергей БОЯРСКИЙ, первый зампред Комитета Госдумы по информполитике:

- Замечательно, что весь этот онлайн закончится и дети своими ногами пойдут в нормальную школу, без удаленки. Младщая дочь Саша в 6-й класс идет в Петербурге. В школу не хочет, как и многие нормальные дети. Мне самому страшновато было.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- Трое моих близнецов не будут шляться по городу и по даче, но лекции начнут слушать и семинары проходить. Да, увы, будут пока заниматься дома. Их в аудитории не вернули (они в разных питерских вузах). Дети соскучились по живому общению.

Леонид, десятиклассник, читатель сайта KP.RU:

- В конце мая я оказался единственным учеником в классе. Надеюсь, 1 сентября в классе будет побольше народу, надоело в четырех стенах...