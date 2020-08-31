«Тело – огонь»: Настя Ивлеева разделась на спор

Настя Ивлеева снова снимается в "Орле и решке". Фото: Инстаграм.

После коронавирусного карантина Настя Ивлеева вновь вернулась к работе: вместе с соведущей Юлией Коваль они снимает новые серии телепроекта «Орел и решка». Сейчас девушки путешествуют по Европе, и Ивлеева то и дело показывает фолловерам интересные моменты своего вояжа. В новом посте Настя поделилась горячим снимком в черном мини-бикини. На фото она позирует, стоя у зеркала в номере отеля. «Тело – огонь», - подписала она пикантный кадр.

Оказалось, что опубликовать фото в бикини Ивлеевой пришлось на спор: она поспорила с популярной тиктокершей Диной Саевой. Сама телеведущая уверяет, что она человек скромный, и никогда бы не стала публиковать такие снимки по собственной инициативе.

- Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший «амасевиж» и 18+. Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного сисек выдавить, - объяснила она.

Поклонники же считают, что Насте нужно как можно чаще демонстрировать свои формы: она выглядит сногсшибательно. Недавно Ивлеева призналась, что похудела на 10 килограммов, поэтому ее некогда пышный бюст потерял былой объем. Но зато у Насти обозначилась талия и крутые бедра, и ее фигура стала напоминать песочные часы.

В новом сезоне «Орла и решки» Настя и ее соведущая путешествуют по тем странам, в которые туристы могут попасть даже во время карантина. Журналисты выяснили, какой гонорар платят Ивлеевой за съемки в трэвел-шоу: за каждую серию она получает 400 тысяч рублей. Плюс ей заплатят по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон она заработает 18 млн рублей. Гонорар Юлии Коваль за съемки гораздо скромнее: ей платят по 100 тысяч рублей за каждый выпуск.

Помимо зарплаты на ТВ Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В свежем рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По данным издания, за минувший год она заработала 610 тысяч долларов. Впрочем, этот рейтинг уже успел наделать немало шума. Из-за него Настя поссорилась с другой богатой блогешей - Идой Галич, занявшей в списке третье место. Некогда девушки были не разлей вода, но теперь, похоже, начали враждовать. Узнав, что она попала на третье место списка самых богатых звезд Инстаграма, Ида написала в соцсети хвалебный пост, мимоходом пнув знаменитостей, устраивающих «гивы» - конкурсы в соцсетях.

- Мам, я попала в Форбс без ссаных гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег. Рекламодатели оценивают не только, сколько человек на вас подписано, так как сейчас почти у каждой третей тети в лифчике больше миллиона подписчиков, что не удивительно из-за существования различных "круговых", тех же самых пресловутых "гивов" и других "двигателей" подписоты. Качество! На рынке сейчас важно качество рекламной компании.

Ида Галич и Настя Ивлеева были подругами, а теперь враждуют. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева тут же усмотрела в посте подруги камешек в свой огород. И не стала молчать:

- Я не хочу никого обидеть, но когда твое имя стоит в списке ребят, которые заработали в том числе на гивах, а ты намекаешь на то, что они мошенники, — это не совсем понятная позиция, - написала ведущая «Орла и решки». - Я не обманула ни одного своего подписчика. У меня масса видов заработка, но я люблю проводить конкурсы, а люди — участвовать в них. Ладно, если бы в списке были блогеры, пойманные на мошенничестве.