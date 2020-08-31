«Как думаете, тренировки пошли на пользу?»: Лобода показала накачанные ягодицы в микробикини

На своей страничке Лобода то и дело хвастается сногсшибательной фигурой. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода – отличный мотиватор для того, чтобы отложить в сторону булочку и начать качать пресс. Снимки певицы в откровенных нарядах приводят поклонников в полный восторг – чего уж говорить о ее фото в бикини. Неудивительно, что на своей страничке артистка то и дело хвастается сногсшибательной фигурой. В последний день лета Светлана поделилась снимком в светлом микробикини и подчекрнула: ее тело - результат ежедневных спортивных тренировок.

- Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? – кокетливо спросила звезда фолловеров.

Лобода опубликовала два снимка: на одном она позирует спиной к камере, показывая накачанные ягодицы. На другом – смотрит в объектив, гордо демонстрируя подтянутый пресс.

«Конечно, пошли», «Двое детей, и такая классная фигура. Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты», «Мои достижения - это диван холодильник», «Слов нет – идеальная», - пишут поклонники в комментариях.

Недаром телеведущая Ксения Собчак, усердно занимающаяся йогой и регулярно потеющая в спортзале, призналась, что завидует фигуре Лободы и все бы отдала, чтобы выглядеть, как она. Светлане же, кажется, все дается без видимых усилий – но на самом деле это не так: артистка не забывает о регулярных тренировках и проводит много времени в фитнес-зале.

Тем не менее, у певицы много критиков, которые считают, что безупречной внешностью Лобода обязана пластическим хирургам – мол, и грудь себе сделала, и попу подтянула. Светлана же в ответ уверяет, что ложилась под нож только один раз, когда убирала горбинку на носу, появившуюся после травмы.

Поклонники считают, что тренировки пошли певице на пользу. Фото: Инстаграм.

Поклонники подозревают: чтобы быть такой худой, певица почти совсем ничего не ест. И она действительно придерживается строгой диеты. Но на отдыхе все-таки позволяет себе послабления. На одном из снимков, появившихся как-то в ее Инстаграме, Светлана с аппетитом уплетает жареную курицу в панировке, купленную в заведении быстрого питания.

- Иногда я ем фаст-фуд, - призналась Лобода в своей слабости. – Но раз в год. И детям не даю.

Напомним, Светлана – мама двоих дочерей, 9-летней Евангелины и двухлетней Тильды. Старшую дочь Лобода родила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов она снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США. Исполнительница до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает. Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет.