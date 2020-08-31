Черчесов еще раз высказался по конфликту Дзюбы с Соболевым

Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России впервые за 9 месяцев созвала игроков. Перед матчами Лиги Наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) российская национальная команда обосновалась на базе в Новогорске. Главный ее тренер Станислав Черчесов прокомментировал первый день сборов, а также охарактеризовал первого соперника.

«Имена игроков в составе сборной Сербии звучные, клубы – тоже. Но есть день и час 3 сентября, в который мы должны быть готовы. У нас есть опыт игры и со звучными командами, и со звучными именами, мы на это и тогда не обращали внимание, и сейчас не боимся», – заявил Черчесов.

В команде много травмированных. Игроки «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов, а также полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получили повреждения еще до объявления состава. Затем травмы получили Луценко и Головин. Впрочем, это не смутило тренерский штаб сборной России.

«Это не первый случай. Специфика работы в сборной такая, что мы объявляем состав, а потом добираем игроков, потом что травмы неизбежны в футболе. Фомин и Соболев, которых не было в первоначальном списке, знали, что мы следим за ними. Но возможно, мы будет объявлять расширенный состав сборной, чтобы игроки знали, что их могут вызвать прямо перед сбором», - заявил Черчесов.

По ситуации решенного конфликта Дзюбы и Соболева главный тренер сборной России на этот раз высказался кратко. «Нормально отношусь к таким ситуациям, если все сделано вовремя. В итоге все решено заранее, и сейчас мы не занимаемся ею», - прокомментировал Черчесов.