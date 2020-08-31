Подруга Абдулова судится с мужем из-за алиментов на троих детей

Актриса Оксана Коростышевская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Близкая подруга Александра Абдулова актриса Оксана Коростышевская, прожив более 20 лет в браке, подала на развод с отцом своих троих детей режиссёром Максимом Коростышевским.

Звезда фильма «Дура», который, кстати, снял ее пока ещё действующий супруг, в шоке от действий благоверного. Из-за выходок Коростышевского Оксана и ее дети, среди которых есть особенный наследник, могут остаться без средств к существованию.

- Бракоразводный процесс начался сразу не по-мужски, не по-отцовски, я бы сказала, - рассказала kp.ru адвокат Коростышевской Жанна Маргулис. – Ну вот зачем было подавать заявление об отмене судебного приказа о взыскании алиментов? Чтобы что? Оттянуть время или сообщить в суде причину, которая позволит снять с себя обязательства по содержанию детей? Не знаю, но, видимо, узнаем когда-то. Учитывая такой шаг, не удивлюсь, если в судебном заседании по расторжению брака противная сторона заявит о необходимости предоставления срока для примирения.

Напомним, с Александром Абдуловым звезда фильма «Дура» подружилась на съёмках фильма Эльдара Рязанова «Тихие омуты».

- Саша стал для меня ангелом-хранителем, он был таким внимательным, добрым, щедрым на эмоции, - рассказывала журналистам Коростышевская.

Когда Абдулов заболел, он попросил подругу не переживать за него. «Прорвусь! - сказал тогда Коростышевской Александр Гаврилович. - Я же еще должен познакомить тебя со своей женой Юлькой. Вы подружитесь!». И женщины действительно подружились, но, увы, уже после смерти Александра Гавриловича.

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