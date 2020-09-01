«Захочу ли я снова жениться? Сильно сомневаюсь»: Бывший муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей

О разводе Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной стало известно весной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина сейчас проходят неприятную стадию развода. 42-летний фотограф и 33-летняя певица прожили вместе пять лет. В Инстаграме Дмитрий поделился откровенным постом, в котором высказался о своей семейной жизни с Полиной. По его словам, он никогда не верил в брак, но, встретив Гагарину, влюбился и решил создать семью.

- Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что, - написал экс-супруг певицы.

Дмитрий признается, что вряд ли он когда-нибудь снова решится поставить штамп в паспорте.

- Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И ещё большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли, - написал Исхаков. - А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!

История любви певицы и фотографа начиналась очень романтично: будущие супруги познакомились во время фотосессии. Полине очень понравились сделанные Дмитрием фотографии. Она написала ему об этом, и между ними завязался флирт по переписке. Кстати, Гагарина не первая звезда, которую Исхаков «закадрил» во время фотосессии – ранее он точно также познакомился с актрисой Равшаной Курковой.

Супруги встречались почти год, когда Исхаков сделал певице предложение. Дмитрий попросил Полину стать его женой во время поездки в Париж, стоя на Мосту влюбленных. По словам друзей, Гагарину покорила основательность будущего мужа и то, что он сразу взял на себя решение многих бытовых проблем. Например, ремонт в шикарной квартире, которую артистка тогда купила. Поженившись, супруги поселились в апартаментах Гагариной, откуда Исхакову пришлось съехать после разрыва с женой.

Дмитрий быстро нашел общий язык с сыном Полины от первого брака. Сейчас Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, 12 лет. А два года назад певица снова стала мамой – она родила мужу дочку Мию. После разрыва родителей Мия и Андрей по-прежнему проводят много времени с Дмитрием.

- Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль, - написал Исхаков недавно в Инстаграме под снимком детей.

О расставании пары стало известно этой весной, когда певица подала на развод. Ни Полина, ни Дмитрий не рассказывают, из-за чего они решили разойтись. Многие уверены, что все дело в деньгах: видимо, Гагарину стало утомлять ее положение главной добытчицы в доме. Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Напомним, по данным свежего рейтинга Forbes, Полина входит в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса (и, к слову, она в нем единственная представительница прекрасного пола). За минувший год Гагарина заработала 6,4 млн долларов.