Пять главных нестыковок в деле Ефремова: почему линия защиты рассыпалась, как карточный домик

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после рассмотрения дела о ДТП со смертельным исходом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот и все: судебное следствие по делу Михаила Ефремова окончено. Все свидетели заслушаны, материалы изучены - никакие доказательства больше не принимаются. После прений, которые должны состояться 3 сентября, судье Елене Абрамовой (той самой, что посадила Кокорина с Мамаевым и полковника-миллиардера Захарченко) останется лишь вынести приговор. Это, вероятно, произойдет уже на следующей неделе.

Пока адвокаты готовятся к прениям, сайт kp.ru вспомнил, как проходили слушания, и собрал главные нестыковки в деле, которые в последние дни серьезно подкосили линию защиты.

Утверждение 1: Михаил Ефремов ничего не помнит

Это один из главных аргументов, на котором строится вся стратегия адвоката Эльмана Пашаева. Мол, если актер из-за обильных возлияний временно потерял память, то всю картину происшествия надо восстанавливать заново (словно память - единственный и самый надежный инструмент).

- За этим мы и пришли в суд: установить истину! - из раза в раз громко заявляет Пашаев, которого обыватели уже окрестили "адвокатом дьявола". - Цели отмазаться нет. Если будет установлено, что Ефремов сидел за рулем, мы в эту же минуту признаем вину.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но вот беда: какие бы доказательства не предъявляли юристу, все не то: свидетели врут, видео смонтировано, признание вины - оговор... Между тем, на днях в суде зачитали по-настоящему сенсационные материалы: показания Ефремова М.О. от 17 июня (раньше они не разглашались из-за тайны следствия). Как следует из документа, спустя 10 дней после аварии обвиняемый в мельчайших подробностях рассказал о событиях рокового дня.

"Я, Ефремов Михаил Олегович, 7 июня, будучи православным и глубоко верующим человеком, отмечал праздник Святой Троицы... Проснувшись на следующий день в тяжелом состоянии, выпил бутылку водки... Как впоследствии рассказали два моих друга, в 12 часов дня я звонил им уже невменяемым... Затем пошел в бар, где употреблял пиво... Вечером мне позвонил друг Алексей Горбунов, который сообщил, что у его жены или матери (точно не помню, так как был пьян) обширное кровоизлияние головного мозга. Я сел в свой автомобиль джип "Гранд Чероки" и поехал в больницу, несколько раз по пути нарушив скоростной режим. Хотел бы заверить следствие, что за мной никто не гнался и не преследовал, автомобиль находился в исправном состоянии, дорожное покрытие было сухим. На Садовом кольце в районе Смоленской площади мой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с белым фургоном... Свою вину признаю полностью, раскаиваюсь, готов оказать материальную помощь родственникам погибшего. Обязуюсь впредь не допускать таких ситуаций. От госпитализации отказываюсь, так как моему здоровью причинен незначительный ущерб. Гораздо больше меня беспокоят морально-нравственные страдания из-за совершенного поступка, повлекшего гибель человека..."

Утверждение 2: Ефремов выходил с пассажирского сиденья

Об этом заявили сразу два человека - друзья Кобец и Гаев, якобы ставшие очевидцами аварии. По словам товарищей (один из которых слеп на левый глаз, а второй лишен прав за пьянку и отсидел три года за избиение жены), вечером 8 июня они прогуливались в районе Смоленской площади, на ходу попивая крепкое пиво "Балтика-9".

Ефремов у места смертельного ДТП. Съемка одного из очевидцев аварии

- Я стоял прямо перед машиной - джип был мордой на меня, - сообщил в суде Гаев. - В человеке, который вышел с пассажирского сиденья, я узнал актера Ефремова. Лицо знакомое, видел его по телевизору. Водителя я не видел, но на этом месте шевелилась подушка безопасности, как будто кто-то в ней копошился...

Примерно то же утверждал и Кобец. Но вот незадача: на кадрах с места аварии обоих мужчин среди толпы не обнаружилось. В ответ на это адвокат Пашаев сделал ход конем: попросил изучить видеозаписи с камер "Азбуки вкуса", где сразу после ДТП товарищи закупались пивом. Словно нахождение в магазине в 100 метрах от джипа Ефремова способно сделать друзей очевидцами происшествия.

Утверждение 3: В машину Ефремова садился другой человек

Так говорил свидетель Теван Бадасян, которого в суд также привел Пашаев. По его словам, за полчаса до аварии он прогуливался в Плотниковом переулке, где у бара был припаркован автомобиль звезды.

- Я обратил на него внимание из-за блатных номеров (808. - Ред.), - уверял под присягой Бадасян. - Больше в переулке никого не было, кроме меня и мужчины в бейсболке, который шел передо мной. Этот человек открыл заднюю дверь джипа и сел в него, что мне показалось странным, так как на переднем сиденье водителя не было. Это был не Ефремов: совсем другой с виду мужчина, гораздо моложе - до 40.

К счастью, сотрудникам прокуратуры удалось оперативно достать видеозаписи с камер наблюдения в переулке - их тщательно отсмотрели в суде на следующий же день. Ни Бадасяна, ни мистера Икс на кадрах нет (только один бродячий пес). Зато есть очень похожий на Ефремова человек, который выходит из бара, садится за руль и куда-то уезжает. После такого фиаско свидетель Бадасян может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Кроме того, был отсмотрен и весь путь Ефремова от бара до места ДТП: водитель нигде не останавливался, к нему никто не садился. А вот правила движения актер нарушал - за несколько минут до аварии пересек двойную сплошную.

Утверждение 4: Главная экспертиза не сделана

Все последние дни Ефремов и его адвокат просят провести биологическую экспертизу переднего пассажирского сиденья и подушки безопасности - а вдруг на них возьмет да и обнаружится эпителий артиста? И каждый раз суд отказывает в этом бессмысленном ходатайстве. Зачем исследовать место пассажира, если экспертиза еще в первые дни следствия доказала, что Ефремов был за рулем? Его ДНК из буккального эпителия (это внутренняя сторона щеки), совпадает со следами ДНК на месте водителя. Эти доказательства есть в материалах дела.

Утверждение 5: Признание вины на видео - монтаж

Кадры с места аварии, где Ефремов относительно членораздельно (с учетом своего состояния) произносит "Я виноват", сняли сотрудники полиции в первый час после ДТП. Однако, актер уверяет, что видео - фейк и монтаж.

- Моя жена - один из лучших звукорежиссеров. Она пришла к выводу, что я говорил "Я не виноват", но потом "не" вырезали, - выступил в суде обвиняемый. - Есть еще люди, глухие, которые читают по губам. Они посмотрели видео и утверждают то же самое.

Однако, в материалах уголовного дела есть документ, где рукой актера выведено черным по белому: "Сам виноват, увы!".

Кажется, это шах и мат.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Для чего весь этот фарс?

Адвокаты-оппоненты Эльмана Пашаева в кулуарах суда неоднократно ставили под сомнение его линию защиты. Есть много способов облегчить наказание - например, раскаяться и признать вину (тогда дело рассматривают в особом режиме, и обвиняемый может получить срок меньше, чем предусмотрено статьей УК). Но доказывать, что за рулем был другой человек, когда все факты говорят об обратном, - затея, мол, изначально провальная.

Задача назвать фамилию виновника ("Это очень известный, непростой человек!") перед Пашаевым явно не стоит - скорее всего, он просто пытается посеять зерно сомнений и затянуть процесс с помощью всевозможных экспертиз, чтобы в случае обвинительного приговора скостить срок своего доверителя. Как известно, два дня домашнего ареста засчитываются за день в местах лишения свободы: таким образом, за почти три месяца с браслетом на ноге Ефремов уже "отсидел" 45 дней. А если дело еще будет направлено на апелляцию и кассацию, это займет дополнительные несколько месяцев.

Кроме того, у Ефремова есть шанс избежать тюрьмы из-за пьянства (в этом случае его могут признать невменяемым и отправить в психушку) и неизлечимой болезни легких. Напомним, несколько лет назад именно так, сославшись на невероятные проблемы со здоровьем, вытащил из колонии своего родного брата лучший друг Ефремова Сергей Гармаш.

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