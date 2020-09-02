«Русская Памела Андерсон»: 54-летняя Ирина Салтыкова показала, как загорает в прозрачном купальнике

Ирина Салтыкова в мае отметила 54-летие. Фото: Инстаграм.

В мае этого года Ирина Салтыкова отметила 54-летие. Певица не устает доказывать, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. В Инстаграме она поделилась снимком в купальнике и рассказала, что подготовилась к жарким денькам. К слову, синоптики обещают, что сентябрь будет теплым — и не только в Сочи, откуда Салтыкова вернулась недавно, но и в европейской части России.

Певица нарядилась в совершенно прозрачный купальник, не скрывающий ее бюст и стройную талию. По словам Ирины, он сшит из особой ткани, пропускающей ультрафиолет, так что кожа под ним загорает равномерно.

- К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков, - сообщила артистка.

Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры Ирины. «Как девочка», «Законсервировалась», «Русская Памела Андерсон», «Это дочь?», «Богиня!», «Как всегда шикарная», - пишут они в комментариях.

«Какого года фотка?», - подозрительно спросила одна из подписчиц. На что Салтыкова гордо ответила: «Вчера!».

Похоже, звезде 90-х удалось найти рецепт молодости. В чем секрет моложавости и красоты ее мамы, в Инстаграме рассказывала дочка Салтыковой Алиса. По словам девушки, главное – позитивный настрой, именно он позволяет сохранять душу и тело молодыми.

- Хочу рассказать мамин секрет молодости, как оставаться всегда такой, - рассказала Алиса. - Нужно оставаться ребенком в душе. Маленькой, хорошей, веселой, немножко избалованной девчонкой. Всегда. И когда ты такая в душе, из тебя исходит позитив, из тебя уходит взрослый негатив, переживания никчемные, никому ненужные. Тогда у тебя на лице счастье, радость, белоснежная улыбка в 33 зуба, которую мы все знаем. Мамуль, не меняйся! Увидим ее через 20 лет, ничего не изменится.

Сама певица признается, что ей очень повезло с генетикой. При этом она не ограничивает себя в еде: «Никогда не сидела на диетах. Ем все, что хочу!», - рассказала Салтыкова в одном из интервью.

Алиса пошла по стопам своих родителей и тоже стала певицей – правда, эстраде девушка предпочла рок. Дочь Салтыковой училась музыке в Лондоне. Артистка признается, что Алиса – главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым Ирина осталась одна с ребенком, и ей всего пришлось добиваться самой. К семейной драме добавилась болезнь - в 30 лет артистка заболела раком.

- Я не люблю это произносить. Честно говоря, тогда я даже не думала, что если меня не станет… И все, и конец. Я об этом не переживала. Я переживала о родителях. Об Алисе, что она останется без меня. У меня была уверенность, что, наверное, вылечат, - рассказывала Салтыкова в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». К счастью, болезнь отступила.

Правда, в начале августа в СМИ пролетел слух, что певицу госпитализировали с подозрением на онкологию в Сочи, где она отдыхала. Но Ирина поспешила успокоить поклонников и написала в Инстаграме, что с ней все в порядке.