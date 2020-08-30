Замена в «Модном приговоре»: Надежда Ангарская снялась вместо Бабкиной

Ангарская и Васильев быстро спелись. В эфире мы увидим этот модный дуэт 31 августа. Фото: Instagram.com

Этот год у Надежды Ангарской удался. Победила в «Последнем герое», получила в награду квартиру, а теперь еще и в популярном телепроекте в качестве соведущей снялась. 37-летняя звезда женского юмористического шоу «Камеди Вумен» Надежда Ангарская на этой неделе снималась в «Модном приговоре». Одна Надежда подменила другую.

Все дело в том, что Надежда Бабкина уехала на гастроли со своим театром «Русская песня». Бабкина участвовала в Костромской области в фестивале-марафоне «Песни России». Поэтому временно ей нашли замену – Ангарскую. Стоит отметить, что несмотря на разницу в возрасте в тридцать три года, ведущие чем-то похожи. Две Надежды серьезно похудели в этом году – Ангарская после «Последнего героя», Бабкина после коронавируса. Надежда Георгиевна после выздоровления уже снималась в «Модном приговоре», а вот теперь перерыв из-за гастролей.

Надежда Бабкина расцвела после болезни — уже на гастролях. Фото: Instagram.com

Ангарская быстро вжилась в роль – благо, что учитель хороший рядом оказался Александр Васильев. Стоит отметить, что нарядили стилисты Ангарскую в стиле Бабкиной – в ее любимые цвета и фасоны народной артистки. Несмотря на то, что волосы у блондинки Ангарской длиннее, чем у народной артистки – стиль прически также похож.

«В новом сезоне преображения участниц станет еще более эффектным!» - обещает Ангарская. Да и состав ведущих удивит. У Александра Васильева и Эвелины Хромченко появилась новая коллега.

Юлия Барановская на «Модном приговоре» часто самая модная. Фото: Instagram.com

Уже начались съемки «Модного приговора» с Юлией Барановской (они работают с Бабкиной поочередно). Стоит отметить, что у Барановской прекрасные отношения с Александром Васильевым – историк моды порой преподносит Юлии сувениры, колоритные брошки. Барановская всегда тщательно подбирает образы для этой передачи – точнее с этой задачей на «отлично» справляется опытный стилист. Интересно, что Барановская единственная из телеведущих, кто никогда не красил волосы – у них вот такой красивый естественный цвет.

Первый эфир с Надеждой Ангарской 31 августа на Первом канале.