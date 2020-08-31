Фото Платона: семилетний сын растет копией Жанны Фриске

Жанна Фриске Фото: Мила СТРИЖ

Жанны Фриске нет с нами уже пять лет. Певица умерла в 2015 году от рака мозга. Тогда ее единственному сыну Платону было чуть больше года. Не секрет, что ребенок для артистки был очень желанным и являлся смыслом ее жизни. Сейчас мальчику семь лет. Его отец Дмитрий Шепелев тщательно оберегает наследника от папарацци. Однако репортерам все же удалось сделать несколько кадров подросшего Платона.

Жанна Фриске, как известно, никогда не афишировала свою личную жизнь. В тех немногих интервью, в которых она решалась заговорить о сокровенном, она всегда подчеркивала, что ее самой большой мечтой было желание родить ребенка.

Во время поздней беременности, узнав о том, что у нее глиобластома, она приняла решение сохранить ребенка. 7 апреля 2013 года на свет появился Платон.

Отцом малыша является Дмитрий Шепелев. При жизни Жанны ее сестра Наталья, а также папа Владимир Борисович и мама Ольга Владимировна имели возможность видеть мальчика. Однако после смерти Фриске ее гражданский супруг прекратил всяческое общение с родственниками вокалистки, забрав Платона.

Сейчас малышу семь лет. 1 сентября 2020 года он идет в первый класс. На семейном совете с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой теперь живет Шепелев, было принято решение отдать мальчика и дочь Кати в английскую спецшколу. К слову, влюбленных сблизили дети - Лада и Платон ходили в одну группу в садике.

Впервые за долгое время снимки мальчика стали достоянием общественности. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета

"Мне бы очень хотелось, чтобы у сына был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык", - проводит сайт eg.ru слова телеведущего.

Стоит отметить, что последние снимки Платона, которые крайне редко, но все же просачивались в прессу, были сделаны в тот период, когда ребенку было чуть больше года. Конечно, публике было интересно узнать, на кого похож единственный сын Фриске. И вот на днях "Экспресс газета" выдала сенсацию - обнародовала свежие фотографии Платона.

Судя по эксклюзивным снимкам, которые опубликованы на страницах издания, Платон растет копией своей знаменитой мамы. У него такой же вздернутый носик, такой же овал лица и мамины глаза. Раньше мальчик носил короткую стрижку. Теперь же у него каре. Эта прическа еще сильнее делает его похожим на Жанну.

На фото, которые стали достоянием общественности, Платон гуляет с няней и Ладой. Два раза в неделю Платон занимается большим теннисом.