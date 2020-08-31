Звезда «Черной Пантеры» Чедвик Боузман перед смертью заключил тайный брак

Актер Чедвик Боузман с Тейлор Симон Левард в феврале 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что американский актер Чедвик Боузман, получивший всемирную известность за исполнение роли Черной Пантеры в трилогии «Мстители» и фильме «Черная пантера», незадолго до смерти тайно вступил в брак с певицей Тейлор Симон Левард.

Известно, что в прошлом году пара обручилась, но ни Боузман, ни Левард никогда не сообщали об официальном заключении брака при жизни актера. Спустя несколько дней после его смерти, Левард подтвердила информацию о том, что несколько месяцев назад их союз был тайно зарегистрирован.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием 4 года, пока рак не перешёл в последнюю, четвёртую стадию. Публично о своей болезни он не говорил. 28 августа 2020 года Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Сообщение о смерти Боузмана было размещено в Твиттере. «Он умер в своем доме, рядом с женой и семьей», - было написано в твите, опубликованном его близкими.

Этот твит получил наибольшее количество лайков за всю историю Твиттера, собрав только за первые сутки более 6 млн. лайков.