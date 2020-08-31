В результате столкновений с противниками карантина в Берлине пострадали 33 полицейских

Массовые протесты против ограничительных мер в Берлине закончились задержаниями Фото: REUTERS

Массовые протесты против ограничительных мер, прошедшие в столице ФРГ, закончились задержаниями и возбуждением уголовных дел против участников акций. Берлинская полиция сообщила, что в результате столкновений с протестующими пострадали свыше 30 правоохранителей.

«Согласно текущему статусу, в общей сложности было арестовано 316 человек и предъявлено 131 уголовное обвинение, в том числе за нападение на сотрудников полиции, сопротивление, освобождение заключенных, оскорбления, телесные повреждения, нарушения Закона об оружии и 255 протоколов об административных правонарушениях. Пострадало 33 офицера», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте полиции Берлина.

В результате столкновений с протестующими пострадали свыше 30 полицейских Фото: REUTERS

В эфире радио «КП» ситуацию прокомментировал эксперт российского Института стратегических исследований, политолог Павел Захаров.

- Очевидно, что люди устали от ограничительных мер, устали от связанных с этим трудностей. Как известно, в Германии и других странах Европы сейчас наблюдается рецессия, экономический спад, безработица, и, соответственно, дополнительные ограничения, которые накладываются на людей – это все давит в психологическом, экономическом плане, и поэтому люди, устав от ограничений, хотят вернуться к состоянию «нормальности». Отсюда взрыв всевозможных конспирологических теорий о том, что есть заговор элит с целью ограничить права людей, и это тоже вызывает протесты.

Люди устали от ограничительных мер и требуют отменить карантин Фото: REUTERS

Продление срока ограничений, конечно, усугубит там экономический спад и рецессию. В каких-то отраслях будет наблюдаться рост безработицы. Прежде всего, в тех, которые зависят от туризма: отельный бизнес, рестораны.