Результаты и статистика всех матчей 6 тура чемпионата России по футболу

"Спартак" ушел первым на перерыв в сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 30 августа была поставлена точка в первой части нового футбольного сезона в России. Были сыграны последние матчи 6 тура первенства страны в Премьер-Лиге. Теперь турнир уйдет на две недели выходных из-за матчей национальных сборных. "КП" рассказывает, как прошли все восемь игр 6 тура сезона.

Краснодар – Ростов 1:1

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Панталеао, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Ольссон, Классон (Сулейманов, 80), Вильена (Кабелла, 66), Вандерсон, Берг.

Ростов: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко (Логашов, 85), Хасимото (Глебов, 74), Ионов (Долгов, 74), Норманн, Байрамян (Полоз, 63), Шомуродов (Тошевски, 85).

Голы: 0:1 – 64 Норманн, 1:1 – 72 Берг.

Предупреждения: Петров (27), Еременко (28), Мартынович (63), Тошевски (90).

30 августа, стадион «Краснодар».

Сочи – Урал 0:0

Сочи: Джанаев, Заика, Маргасов, Маммана (Миладинович, 28), Мевля, Терехов, Бурмистров (Руденко, 73), Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо (Набиуллин, 73), Заболотный.

Урал: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Золотов, Бикфалви, Подберезкин (Шаболин, 82), Мишкич, Емельянов (Аугустыняк, 78), Егорычев, Караев (Евсеев, 74).

Предупреждения: Терехов (50), Евсеев (79), Егорычев (82).

30 августа, «Олимпийский стадион Фишт»

Локомотив – Зенит 0:0

Локомотив: Гильерме, Чорлука (Райкович, 90), Игнатьев, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Миранчук, Камано (Лисакович, 66), Рыбчинский (Жемалетдинов, 79), Куликов, Смолов (Эдер, 66).

Зенит: Кержаков, Жирков (Круговой, 73), Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 86), Малком (Сутормин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун (Ригони, 73).

Предупреждения: Рыбус (26), Чорлука (85), Жемалетдинов (87).

30 августа, стадион «РЖД Арена»

Уфа – Динамо 1:1

Уфа: Беленов, Данченко (Тилль, 62), Неделчару, Никитин, Аликин, Алиев, Фольмер (Вомбергар, 62), Безденежных, Емельянов (Сухов, 46), Кротов (Голубев, 36), Жамалетдинов (Карп, 90).

Динамо: Шунин, Шуньич, Евгеньев, Ордец, Паршивлюк (Морозов, 79), Фомин (Каборе, 70), Моро, Скопинцев, Шиманьски (Филипп, 70), Комличенко (Игбоун, 46), Н`Жи (Грулев, 78).

Голы: 0:1 – 43 Н`Жи, 1:1 – 59 Жамалетдинов.

Предупреждения: Жамалетдинов (13), Аликин (44), Каборе (88).

30 августа, стадион «Нефтяник»

Ахмат – ЦСКА 0:3

Ахмат: Шелия, Ненахов (Адамов, 86), Семенов, Нижич, Богосовац, Исмаэл, Тимофеев (Иванов, 62), Харин (Роши, 46), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Понсе (Мелкадзе, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Марадишвили (Бистрович, 65), Обляков (Фукс, 78), Кучаев (Бийол, 78), Влашич, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Чалов (Эджуке, 65).

Голы: 0:1 – 11 Кучаев, 0:2 – 88 Бистрович, 0:3 – 90 Влашич.

Предупреждения: Тикнизян (30), Марадишвили (39), Фернандес (48), Чалов (52), Семенов (62), Дивеев (75), Щенников (78), Зайнутдинов (84), Адамов (87), Нижич (89).

30 августа, стадион «Ахмат-Арена»

Рубин – Тамбов 2:2

Рубин: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильгор, Евтич (Игнатьев, 71), Макаров (Шатов, 65), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Деспотович.

Тамбов: Рыжиков, Рыбин, Чичерин, Грицаенко, Ойеволе, Шляков (Килин, 80), Чуперка, Тетрашвили, Карасев, Панченко (Обухов, 62), Карапетян (Костюков, 62).

Голы: 0:1 – 15 Карапетян, 1:1 – 45 Деспотович, 1:2 – 84 Карасев, 2:2 – 90 Деспотович.

Предупреждения: Хван Ин Бом (33), Рыбин (51), Уремович (71), Абильгор (88).

30 августа, стадион «Ак Барс Арена»

Спартак – Арсенал Тула 2:1

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Маслов, Зобнин, Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Умяров (Ещенко, 69), Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.

Арсенал Тула: Нигматуллин, Бурлак, Бауэр, Сокол, Кангва (Банда, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Лесовой, Громыко, Хлусевич (Довбня, 84), Кангва (Чаушич, 78).

Голы: 0:1 – 36 Хлусевич, 1:1 – 41 Соболев, 2:1 – 45 Жиго.

Предупреждения: Лесовой (13), Сокол (30), Пантелеев (42), Жиго (71), Чаушич (90).

Удаление: Лесовой (45).

29 августа, стадион «Открытие Арена»

Химки – Ротор 1:1

Химки: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин (Мартусевич, 62), Полярус, Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Алиев (Конате, 76).

Ротор: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Манучарян (Кожемякин, 46), Гогуа, Степанов, Алейник, Макаров, Жигулев (Серченков, 65), Давиташвили, Муллин.

Голы: 0:1 – 32 Муллин, 1:1 – 56 Ломовицкий.

Предупреждения: Мурнин (24), Кверквелия (29), Боженов (39), Байрыев (53), Алейник (79), Идову (82), Трошечкин (90).

29 августа, стадион «Арена Химки»