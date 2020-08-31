Выборы в Черногории: президент не согласен с поражением, а оппозиция осторожно празднует победу

Правление Демократической партии социалистов Черногории (ДПСЧ) под руководством действующего президента Мило Джукановича закончилось. Фото: REUTERS

Закрылись избирательные участки в Черногории: за места в парламенте республики боролись свыше десятка партий и коалиций. Согласно официальным данным, из 540 тыс. избирателей проголосовали 74,16%. После этого объявления сайт ЦИК Черногории перестал работать.

По словам одного из лидеров оппозиции, правление Демократической партии социалистов Черногории (ДПСЧ) под руководством действующего президента Мило Джукановича закончилось.

«На основании обработки данных 70% данных экзит-пулов коалиция «За будущее Черногории» получает 33,1%, оппозиционное движение «Демократы» - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет ДПСЧ президента Мило Джукановича», – сообщил Центр мониторинга и исследований.

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Лидер ДПСЧ Мило Джуканович, в последний раз занявший президентское кресло в 2018 году, осуществляющий руководство страной с 1991 года, поражение признать отказался и призвал дождаться оглашения официальных результатов выборов.

В то же время одна из самых крупных оппозиционных коалиций «За будущее Черногории» уже заявила о своей победе и приступила к ее празднованию.

«Их [властей] подстрекающая риторика вела к одной цели – снизить явку. А явка составила около 77%, что значит – режим пал», – заявил лидер коалиции Здравко Кривокапич.

В черногорском парламенте – Скупщине - 81 место. В результате выборов 2016 года оппозиции досталось 39 из них – до большинства не хватило всего двух мест, и у руля страны осталась ДПСЧ.