Британские принцы впервые за долгое время выступили с совместным заявлением

Принцы Гарри и Уильям на балконе Букингемского дворца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл покинул Букингемский дворец и перебрался в США, он не видится со своим братом, принцем Уильямом. Но предстоящий юбилей их матери – принцессы Дианы, которая была любимицей британцев, стал исключением – Гарри и Уильям выступили с совместным заявлением и рассказали, что готовят в память о своей матери.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. Ей было 36 лет. В 2021 году леди Ди, как называли ее не только жители Великобритании, могло бы исполниться 60 лет. Юбилейная дата не осталась без внимания со стороны ее сыновей. Принцы рассказали, что в следующем году в саду Кенсингтонского дворца установят статую принцессы Дианы.

Принцесса Диана с сыновьями в 1995 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автором скульптуры станет британский художник Йэн Рэнк-Бродли. Кстати, именно он создал изображение королевы Елизаветы, которое чеканят на британских монетах с 1998 года.

Статую принцессы Дианы заказали еще в 2017 году. Сыновья уверены, что Рэнк-Бродли создаст скульптуру, достойную доброты их матери и теплоты ее души, которую многие люди ощущают и сейчас, спустя 23 года после ее трагической гибели.

- Жизнь нашей матери коснулась очень многих, - рассказали принцы Уильям и Гарри. – Мы хотим почтить ее память и с нетерпением ждем открытия памятника, чтобы каждый, кто любит нашу мать, мог прийти сюда и вспомнить ее жизнь и добрые дела.

Сам же художник с почтением отнесся к возложенной на него задаче. Он говорит, что его единственное желание - оправдать ожидания принцев.

Пока что в память о принцессе Диане были созданы и установлены: мемориал на кладбище, где она похоронена, фонтан в Гайд-парке и памятник «Факел свободы», стоящий над въездом в тот самый парижский тоннель, в котором произошла чудовищная автокатастрофа, унесшая ее жизнь.

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