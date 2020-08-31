Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка: Что представляет собой мобильный банк для предпринимателя сегодня

По статистике Делобанка, с начала текущего года количество установок сервисов дистанционного банковского обслуживания росло в среднем на 10% в месяц, а в летние месяцы число скачиваний мобильных приложений удвоилось по сравнению с апрелем и маем.

Наиболее частой операцией в мобильном приложении по-прежнему остается открытие депозита. Однако предприниматели начинают активнее использовать онлайн-банк для выставления счетов, одновременно набирает обороты подключение куйаринга. Во главу угла при использовании мобильного банка встает его комплексность – возможность узнать текущий баланс, совершить необходимые платежи, быстро рассчитать налоги и отправить отчетность в налоговую инспекцию. Наличие контекстных связей внутри онлайн-банка также становится неотъемлемым частью приложения. Пользователи обращают внимание на интуитивность интерфейсов, количество кликов, сколько их нужно сделать, чтобы подключить тот или иной сервис, например, выставление счета на основе входящего платежа или формирование аналитической информации о динамике поступления/списывания средств со счета по отдельным контрагентам.

Сегодняшний мобильный банк превратился в круглосуточный онлайн-офис, где помимо базовых возможностей пользователи получают поддержку по вопросам ведения бизнеса. Банки не просто расширяют функционал приложения, но и стремятся предоставить клиентам максимальное количество продуктов и услуг. В сервисы встраивается онлайн-бухгалтерия, обучающие материалы, система финансовой аналитики и прочее.

Став цифровым офисом, мобильный банк изменил и форму общения с предпринимателем. Приложение и интернет-банк разворачиваются в сторону привычной жизни клиента: внутри все пространство организовано по сущностям, которыми мыслит клиент – «Счета», «Контрагенты», «Магазины», «Сервисы», а не согласно банковской логике. Любое подключение услуги – это не заказ на обратный звонок, как было раньше, а полноценный сценарий, доводящий клиента до результата. Теперь продукты продаются чат-ботом, который выступает ассистентом при оформлении новой услуги, сопровождая клиента по сценарию решения задачи. В онлайн-чате можно сменить тариф, разобраться в деталях сложного продукта или подключить новую услугу. При этом бот не только продает продукты, но помогает в чате найти ответы на частые вопросы. При этом чат работает круглосуточно, и это обусловлено влиянием привычек общения в месседжерах: люди не любят звонить – они много пишут, никто не любит и не хочет ждать.

Среди основных трендов этого года можно выделить рост конкуренции среди интернет-банков, а также развитие систем удаленной идентификации. Технологии удаленной идентификации и принятия на дистанционное обслуживание будут распространяться не только на обслуживание физических лиц, но и начнут применяться для юридических лиц. Банки все больше внимания уделяют созданию сервисов на базе биометрии, чтобы в будущем активнее предлагать доступ к услугам и продуктам через удалённую идентификацию. Удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке, электронных документов вместе с экспертной оценкой и процессов повысят доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов, обеспечивая бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений. Такие проекты очень сильно меняют ландшафт потребления и обслуживания.

Также будет активно развиваться система Open API (мультибанк), благодаря которой можно будет вести бизнес и отслеживать информацию о счетах в других банках. Большое значение приобретет геймификация – применение различных персонажей для общения с клиентами, позволяющее не только облегчить оказание им услуг, но и делающее цифровые сервисы более привлекательными.

В среднесрочной перспективе цифровой банкинг будет набирать обороты, постепенно отнимая все большую долю у классических банковских операций. Можно ожидать, что ближайшие три года не менее 70% российских предпринимателей будут пользоваться онлайн-сервисами, отказавшись от посещения отделений банков.