Мишустин рассказал, как покупать льготные билеты на поезд через Интернет

Как рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 31 августа, подготовлено постановление правительства, упрощающее порядок покупки железнодорожных билетов для льготников. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Льготникам больше не придется ездить в железнодорожные кассы, чтобы купить билет на поезд дальнего следования. С декабря билеты со скидкой можно будет приобретать через интернет. Как рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 31 августа, подготовлено постановление правительства, упрощающее порядок покупки железнодорожных билетов для льготников.

Как пояснил Мишустин, речь идет, в том числе, об инвалидах, участниках Великой Отечественной Войны и Героях труда. Лично предъявлять паспорт или документ, подтверждающий льготу, будет уже не нужно.

- Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы. Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее, - пообещал Мишустин.

Премьер также рассказал о решениях, принятых правительством по итогам недавней недельной поездки на Дальний Восток. В частности, кабмин поддержал проект финансирования первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, а также завершения реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащения Чукотской окружной больницы.

Еще одно обещание: к 2024 году правительство намерено сделать так, чтобы Дальний Восток сам себя обеспечивал овощной продукцией. Сейчас в некоторых дальневосточных регионах цены на овощи и фрукты просто астрономические, зачастую в 5-6 раз превышающие московские.

- Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией, - заявил Мишустин.

Правительство также намерено на ближайшие 8 лет сохранить стимулирующие тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока, чтобы подтолкнуть там развитие бизнеса.