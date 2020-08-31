Юрий Семин: Алексей Миранчук выдержит конкуренцию в любой команде

Мы позвонили бывшему тренеру «Локомотива» Юрию Семину, под чьим руководством заблистал футболист.
Фото: Александр ГЛУЗ
Лидер московского «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой», клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. За забивного полузащитника итальянцы заплатили 14,5 млн евро, хотя речь шла о большей сумме. Мы позвонили бывшему тренеру «Локомотива» Юрию Семину, под чьим руководством заблистал футболист.
- Юрий Павлович, как вы считаете, ваш воспитанник Алексей Миранчук готов к итальянскому чемпионату?
- Он готов к любому чемпионату.
- Потому что Семин воспитывал?
- Потому что он очень качественный и хороший игрок.
- А конкуренцию в команде он выдержит?
- Он все выдержит. У него сильные индивидуальные качества, хорошая техника. Он физически одаренный парень и может играть на трех-четырех позициях в атаке. Поэтому я вижу у него хорошие перспективы.
- А вот Головин уехал в «Монако» за 30 миллионов евро, а за Миранчука получили только 14,5 млн. Неужели Миранчук в два раза хуже Головина?
- Вот это нонсенс. Потому что это уже зависит от тех, кто продает этих людей. И от их профессиональных качеств. Вот и все.
- Но больше всего удивило, что железнодорожники решили продать своего лучшего игрока перед Лигой чемпионов – это как? Ведь все команды, наоборот, усиливаются в такой ситуации? А «Локомотив» отдает по дешевке свой главный актив.
- Это задайте вопрос Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива», - Авт.)
Лидер московского «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой», клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
- Хорошо. При вас братья Миранчуки раскрылись, но вы далеко не сразу подпускали их к основному составу. Берегли?
- Да нет, они практически сразу играли.
- Не пора ли и брату-близнецу Алексея Антону Миранчуку уезжать? Почему не купили сразу двух братьев?
- А я не знаю, были ли по нему предложения.
- Что пожелаете Алексею? Теперь болеем за «Аталанту» или за «Локомотив»?
- Да нет, мы болеем всегда за людей, которые наши друзья. Конечно, будем болеть обязательно, чтобы у Алексея все получилось. Все будет зависеть от него.
- «Комсомольская правда» уже публиковала материал про ваш бизнес, майки с Семиным хорошо покупают?
- Да уже нет продажи.
- И чего? А мы только хотели купить! Вот как нам быть?
- Приезжайте туда, в этот магазин. Может, вам найдут.
- Мы скажем, что Юрий Палыч велел. Скажите, а кроме бизнеса чем занимаетесь? Все-таки мы вас воспринимаем, как совесть нашего футбола, как тренера, лидера. Вам наше министерство спорта предлагало какую-то высокую должность?
- А причем здесь министерство спорта?
- А кто причем? Кто должен решить? Мы не хотим, чтобы вы пропадали из нашего поля зрения как великий тренера современности. Говорим без всякой иронии.
- Хорошо.
- Хорошо. Мы подумаем, как лучше и эффективнее Юрия Палыча Семина использовать на нашем спортивном пространстве… Просто боимся, что вас кто-нибудь заберет и выкупит, как это в футболе принято. Вы не соглашайтесь, ладно?
- Хорошо. Все, буду с вами согласовывать.
- До свидания, Юрий Павлович! Удачи! Счастливо!