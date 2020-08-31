В Нижегородской области прошла церемония награждения участников «АрМИ-2020»

В понедельник, 31 августа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в Нижегородской области вручил награды победителям. Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Завершился международный конкурс «Безопасный маршрут» АрМИ-2020, который проводился в рамках «Армейских международных игр – 2020».

Несколько дней участники перед зрительскими трибунами оперативно обезвреживали мины, мостоукладчики наводили мосты, а экипажи инженерных машин разбивали горящие завалы.

Прошла церемония награждения участников «АрМИ-2020». Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

В понедельник, 31 августа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в Нижегородской области вручил награды победителям.

«Поздравляю всех участников соревнования, а команду России с уверенной победой. В этом году мы отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас здесь присутствуют три государства, чьи деды и прадеды принимали самое непосредственное участие в освобождении мира от коричневой чумы и освободили мир от фашизма. Значительный вклад в победу внесли военные инженеры», - сказал генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Завершился международный конкурс «Безопасный маршрут» АрМИ-2020, который проводился в рамках «Армейских международных игр – 2020». Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

На закрытии международного конкурса и торжественной церемонии награждения победителей на полигоне Ташлыково в Нижегородской области присутствовали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, а также представители правительства Нижегородской области и другие почетные гости.

По результатам конкурса с результатом 31 минута 13 секунд победила команда Российской Федерации.

На закрытии международного конкурса и торжественной церемонии награждения победителей присутствовали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Почетное второе место завоевали военные инженеры из Республики Узбекистан, показав результат 43 минуты 27 секунд.

На третьем месте оказалась команда Вьетнама, прошедшая маршрут за 46 минут.

Четвертыми со временем 50 минут 32 секунды пришли инженеры Белоруссии.

Нужно отметить, что на соревнованиях 2020 года команда РФ побила несколько собственных рекордов. Так, российские инженеры прошли трассу на 3 минуты 2 секунды быстрее, чем в 2016 году. а также за 4 минуты 26 секунд экипаж инженерной машины разграждения ИМР-3 выполнил задание по разбору завалов, что на 1 минуту 15 секунд быстрее прошлого года.

Несколько дней участники перед зрительскими трибунами оперативно обезвреживали мины, мостоукладчики наводили мосты, а экипажи инженерных машин разбивали горящие завалы. Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Судьи определили лучшую команду и в других номинациях. Так, лучшим саперно-инженерным отделением стала вьетнамская команда.

В номинации лучшего расчета инженерной машины победили российские военные специалисты, а лучшим расчёте путепрокладчика были отмечены инженеры из Узбекистана.

Российская сторона, которая явилась организатором международного конкурса, наградила всех участников памятными сувенирами и подарками, отражающими колорит русской культуры.

За время конкурса российская команда побила несколько временных рекордов. Фото: пресс-центр конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Во время официальной церемонии награждения участники и гости международного конкурса «Безопасный маршрут» традиционно почтили память погибших воинов минутой молчания.

Чтобы поддержать команды на полигон приехали 1700 зрителей.