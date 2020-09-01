Что изменится в России с 1 сентября 2020: бесплатные обеды для младших классов, возврат неиспользованной страховки и окончание детских выплат

С 1 сентября учащихся начальных классов в школах должны кормить бесплатно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

1. КОРОНАВИРУСНЫХ ЛЬГОТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Непосредственно с 1 сентября перестает действовать ряд «коронавирусных» мер поддержки. В частности:

- прекратят начислять «детскую» доплату в 3000 рублей к пособию по безработице одного из родителей,

- минимальное пособие по безработице опять станет совсем минимальным — 1500 рублей (с мая по август было 4500 рублей),

Многие введенные в связи с пандемией выплаты и льготы перестанут действовать чуть позже, с 1 октября, и если вы этого не сделали, ими надо успеть воспользоваться в наступающем месяце (см. «Что надо успеть в сентябре»).

2. МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ КОРМИТЬ ЗА ГОССЧЕТ

Из хороших новостей для родителей — с 1 сентября вступают в силу нормы, в соответствии с которыми учащихся начальных классов (с 1 по 4) в школах должны кормить бесплатно. Обязательно - горячим. Как минимум, один раз в день (обед). На это на 2020 год из бюджета уже выделен 21 млрд рублей.

Впрочем, регионы будут переходить на новые правила школьной кормежки поэтапно. Пока готовы выполнять эти требования 58 регионов из 85. Не везде, например, в школах есть столовые, которые соответствуют необходимым нормам. Точно всех младших школьников во всех уголках страны начнут кормить горячими обедами с 1 сентября 2023 года.

3. НА ОБРАЗОВАНИЕ ДАДУТ КРЕДИТ ПОД 3%

Собственно, условия льготных кредитов, которые могут взять студенты на свое образование, изменились еще с 25 августа. Но предполагается, что обращаться за ним будут как раз в сентябре.

Основные изменения:

- ставка по таким кредитам снижена с 9% до 3%,

- период, на который можно взять кредит, теперь увеличен до 15 лет (было 10 лет).

Cтавка по льготным кредитам на высшее образование снижена с 9% до 3%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пока студент учится, и в течение еще 9 месяцев после окончания обучения, он может не гасить основной долг, а выплачивать только проценты. Главное условие — деньги дадут только на обучение в российском вузе (зарубежное образование наше государство финансировать не готово), а заемщиком должен быть сам студент (а не мама или папа). До 18 лет, впрочем, потребуется получить согласие родителей.

Кредит можно брать и на второе высшее образование - ограничений по возрасту нет.

4. СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ — ПРИБАВКА

Учителя с 1 сентября начнут получать доплату за классное руководство — 5 тысяч рублей. Это федеральная выплата, никакие региональные надбавки она не отменяет.

Прибавка ждет и часть пенсионеров. Тех, кто живут в сельской местности и там же и работали — имеют стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Прибавка составит 1421 рубль.

5. В БАНКРОТЫ - БЕСПЛАТНО

С 1 сентября гражданам разрешается объявлять себя банкротами по упрощенной схеме. Для этого достаточно всего лишь подать заявление в МФЦ (многофункциональный центр). Ничего платить не надо — потенциальный банкрот освобождается даже от госпошлины.

Правда, такая облегченная схема возможна не для всех. Должны выполняться несколько условий:

-общая сумма долгов — не более 500 тысяч рублей,

-у должника нет никакого имущества или денег, на которые можно наложить взыскание.

Если все именно так (сведения будут проверять работники МФЦ и кредиторы), через полгода после подачи заявления вас признают банкротом и можно будет начать новую жизнь без долгов (главное не копить новые).

С 1 сентября гражданам разрешается объявлять себя банкротами по упрощенной схеме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обычная, не упрощенная, схема банкротства гражданина довольно сложна и затратна. Она возможна при сумме долга свыше 500 тысяч рублей. При этом должнику надо самому раскошеливаться на услуги финансового управляющего, объявление о банкротстве в специальном сборнике и т.п.

6.ВЫПЛАТИЛ КРЕДИТ ДОСРОЧНО - ПРОСИ НАЗАД СТРАХОВКУ

Новые правила будут действовать, увы, только для кредитных договоров, заключенных начиная с 1 сентября. И все же — для кого-то экономия. Особенно — для ипотечников.

Суть новшества вот в чем. Выдавая кредит, банки обычно навязывают кучу страховок — жизни и здоровья заемщика, от потери им работы. Теоретически, по закону, от такой заботы можно отказаться. Но тогда ставка по кредиту будет выше. Поэтому — не отказываются. Проблемы возникают, когда заемщик гасит кредит досрочно. Он уже никому ничего не должен, а навязанная страховка продолжает действовать. Теперь законодательно установлено: банк обязан вернуть часть страховой премии (за оставшийся период). Конечно, если до этого страховкой не пришлось воспользоваться.

Есть, однако, каверзный момент: о своем желании забрать деньги за неиспользованную часть страховки надо подать заявление в течение 7 календарных дней после погашения кредита.

ВАЖНО!

Что надо успеть в сентябре

1) Сентябрь — последний месяц, когда еще можно подать заявление на «путинские» детские выплаты, введенные в связи с коронавирусом.

Это:

-5 000 рублей на детей до 3 лет - за апрель, май, июнь

-10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет - за июнь

-10 000 рублей на всех детей до 16 лет - за июль (на эту выплату отдельно заявление подавать не надо — ее начисляют автоматом всем, кто уже подавал заявления на предыдущие «детские» 5 или 10 тысяч).

Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или непосредственно в отделение Пенсионного фонда. И надо поторопиться.

2) С сентябрем заканчивается и срок, когда можно обратиться за «кредитными каникулами» - если по причине коронавирусных проблем у вас упал доход более чем на 30%.

Снижение дохода считают за последний месяц перед обращением за «каникулами» - в сравнении со средним заработком за предыдущий год. При этом кредит должен быть взят до 3 апреля 2020 года.

Начиная с октября, просить «каникулы» смогут только попавшие в тяжелую жизненную ситуацию ипотечники — на этот случай действует особая, не приуроченная к коронавирусу, программа.

Впрочем, у некоторых банков есть свои программы отсрочек и реструктуризации кредитов — но это уже их собственная инициатива, а не обязанность.

3) До конца сентября надо оформить карту «Мир» всем тем, кто получает пенсию и прочие выплаты из Пенсионного фонда, детские пособия, пособие по безработице и ряд других социальных выплат. Перечисляться с 1 октября они будут только на карты отечественной платежной системы — никаких зарубежных.

Пожилым людям, которые привыкли получать пенсию наличными и банковских карт в принципе боятся, волноваться не надо — для них все останется по-прежнему.

4) 30 сентября истекает и срок, когда можно получить полис ОСАГО без диагностической карты (еще одна коронавирусная поблажка). С 1 октября порядок прежний: сначала проходим техосмотр, потом продлеваем ОСАГО.

Впрочем, тем, кто покупал ОСАГО в период пандемии, не предъявляя диагностическую карту, нужно также не забыть все-таки пройти техосмотр и прислать карту в свою страховую (с поправкой на пандемию, это можно сделать в течение месяца после заключения договора ОСАГО). Если это проигнорировано, в случае ДТП страховщики могут отказать в возмещении.