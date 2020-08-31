Буйный свидетель смертельного ДТП с Ефремовым закатил скандал в суде

Свидетель Падасян никого не боится - препирается и с прокуратурой, и с Александром Добровинским. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде во время очередного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступил новый тайный свидетель. Адвокат Эльман Пашаев заверил, что "этот свидетель видел, что за рулем находился другой человек".

Эльман Пашаев вызвал в суд неожиданного свидетеля Левана Падасяна. По словам мужчины, он сам вышел на адвоката Михаила Ефремова. А потом рассказал детали того рокового вечера 8 июня 2020 года.

"В тот вечер я пришел в Плотников переулок около 21:10-21:15, чтобы купить сигарет, - рассказывает бодро свидетель, жестикулируя и куда-то отходя от трибуны. - Передо мной шагах в пятнадцати шел мужчина. Сравнялся с автомобилем, номер у него еще блатной... И этот человек сел на заднее сиденье автомобиля. Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел. А кто был еще сзади - не знаю, стекла тонированные".

Падасян уверяет, что джип Ефремова с "красивым блатным номером" был единственным в переулке, поэтому он обратил на него внимание. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы помните, как выглядел тот человек? - задает вопрос Пашаев.

- Не могу сказать! - неожиданно объявляет Падасян. - Был вечер... Не темно, но и уже не светло.

- А номер у машины вы помните? Точно 808? - спрашивает Эльман.

- Точно! Сто процентов! Даже не девяносто! Я точно утверждаю! - гудит на весь зал рослый свидетель.

Прокуратуру интересует телефон продавца сигарет, у которого отоваривался свидетель.

- Я не буду его сдавать! Это контрабанда, - заявляет Падасян.

- Почему вы к следствию не обратились с вашими показаниями? - уточняет прокурорша.

- А я им не доверяю! - во всеуслышание объявляет свидетель.

- А суду?

- Суду - вполне!

Свидетель Падасян никого не боится - препирается и с прокуратурой, и с Александром Добровинским. Всем раздает указания: "Дайте мне слово, дайте мне поговорить! Михаил Олегович, сядьте! - командует Падасян. - А вы, Добровинский, занимайтесь своим делом!".

Эльман Пашаев вызвал в суд неожиданного свидетеля Левана Падасяна. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Свидетель, почему вы так настроены? - вмешивается судья.

- Потому что я чувствую, здесь творится что-то не то!

- Можно не орать? - делает замечание свидетелю адвокат Анна Бутырина.

- Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите! - кричит Падасян.

Перепалка в разгаре, уже кричат все. Ефремов встает.

- Я в очередной раз обращаю внимание суда на ксенофобские настроения стороны потерпевших! - громко заявляет обвиняемый.

По словам свидетеля, в машину (предположительно) Ефремова садился не актер, а совершенно другой человек - молодой мужчина до 40 лет. "Я со спины могу определить, да хоть по волосам", - рассказал мужчина.

Падасян уверяет, что джип Ефремова с "красивым блатным номером" был единственным в переулке, поэтому он обратил на него внимание. "Сказать вам, сколько такой номер стоит у нас в России? - предлагает судье свидетель. - По таким номерам понимаешь, что человек не просто из грязи в князи, а давно чувствует себя хорошо".

А потом внезапно выпалил: "Я сюда за правдой пришел. За истиной. Уважаемый суд, вы знаете, например, что в Голливуд уже письмо направлено о ситуации с Ефремовым - чтобы они знали..!".

Вопросы опять задает прокуратура. Свидетель уже на пределе.

В Пресненском суде во время очередного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступил новый тайный свидетель. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В чем был одет тот человек, который сел в машину в Плотниковом переулке?

- Не в пиджаке!

- А в чем?

- Не в пиджаке! Не в пиджаке! Не в пиджаке! - кричит Падасян.

Стороны уже не стесняются в выражениях:

- У вас что, пластинку заело?

- Да что вы себе позволяете?! - огрызается буйный свидетель.

После этого прокуратура попыталась выяснить, есть ли машина у Падасяна и какие у нее номера.

- Не говори, в машину что-то подбросят! - кричит Эльман Пашаев.

- Нет у меня машины, запишите под протокол! - заявляет свидетель. - Я требую пройти проверку на полиграфе! Я требую, чтобы мой телефон проверили по биллингу! Уважаемый судья, я могу заявлять ходатайство? Нет? Почему? Свидетель уходит, обвиняя на прощанье родных погибшего Сергея Захарова в хайпе.

Напомним, поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель машины Сергей Захаров умер в больнице. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он сначала заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего, а потом внезапно объявил, что ничего не помнит. Судебные слушания по делу о смертельной аварии с участием актера идут уже две недели.