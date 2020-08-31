Пять версий избиения Егора Жукова: Любовный треугольник, «титушки» на самокатах или белорусский след

Блогера Егора Жукова избили у подъезда дома. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС + Личный блог

В ночь с 30 на 31 августа соцсети всколыхнула срочная новость. Избит молодой оппозиционер и радиоведущий Егор Жуков. Якобы двое парней на самокатах избили его на улице. Что уже звучит сюрреалистически. В народном представлении (еще с 90-х) на заказы-разборки отправляют суровых братков на черных машинах с битами, в балаклавах. А теперь что, приезжают хипстеры на экологически безвредном транспорте?

Кроме шуток. Побили Егора - судя по фото - сильно. Жуков осужден на условный срок за экстремизм, и ему запрещено пользоваться соцсетями. Поэтому его команда тут же выкатила в Интернет селфи избитого из больницы.

Но кому могло быть выгодно это нападение?

«КП» разбирает пять главных версий случившегося.

Версия №1. Заказное избиение

Егор первым делом пошел с козырей и сам выкинул джокера из рукава. Расследование еще не успело закрутиться. Медики еще не помазали его разбитый подбородок йодом. А в соцсетях команда Жукова уже во всю трубила: Били «титушки". И тут же в воздухе повеяла украинским сценарием.

- Как исключить сочувствие к себе одним словом. Избитый Егор Жуков сообщил, что избит "титушками". Вряд ли он имел в виду что на него напали сторонники Януковича, - написал публицист Егор Холмогоров. - Я очень плохо отношусь к избиениям даже крайних своих политических оппонентов и считаю, что за политбандитизм надо жестко наказывать. Но запустив терминологическую конверсию украинского неонацистского сленга Жуков сразу настроил меня резко против себя. Сегодня "титушки". Завтра "вата". Послезавтра "колорады". Послепослезавтра "шашлык из колорадов". Такие бациллы лучше тормозить на старте.

Версия с заказной расправой выгоднее скорее самому Жукову, чем его политическим противникам. Так котировки оппозиционера резко подскакивают вверх. Да и почерк - хипстеры на самокатах - но очень похож на нанятых дуболомов. Кроме того, Жуков не выпускает расследований и разоблачений. Абстрактно ругает правительство, как и десятки других активистов-журналистов. И кто захочет после комы Навального еще сильнее подогревать обстановку в стране? Уж российской власти это выгодно в последнюю очередь.

Версия № 2. Пострадал из-за любовного треугольника

Со ссылкой на свои источники в полиции выступил телеграм-канал «Кремлевская прачка». По их данным, «мотивом избиения могли стать неприязненные отношения на фоне ревности со стороны юноши партнера потерпевшего». Звучит, конечно, жутко. А, может, Егор ухлестывал за какой-нибудь девушкой? За что московский Робеспьер и поплатился разбитым в подворотне носом?

Версия №3. След белорусских радикалов

Батька убаюкивает взбрыкнувшую страну. Протесты буксуют. А это невыгодного их заказчикам и выгодоприобретателям, которые, по словам Лукашенко, сидят в Польше, Литве и координируются из США. Поэтому Белоруссию могут плавно готовить к сакральной жертве. Ну, отравят бежавшую из Минска Светлану Тихановскую. Или пристрелят авторов главного протестного канала «Нехта». И всю вину спишут на российских «петровых-башировых». Главное - чтобы был след Москвы. А в России, возможно, для реалистичности этой версии прогревают почву. Сначала с комой Навального. А теперь и с избитым Жуковым… Мол, смотрите - как в России расправляются с оппозицией. Да русским ничего не стоит устроить то же самое и для Белоруссии.

Версия №4. Провокация для раскрутки Жукова или протестов в России

Хотя белорусские радикалы могут курить в сторонке. Бунтующий Минск — это, как считают многие эксперты, репетиция будущего московского майдана. Ровно по тем же технологиям могут раскачивать наши улицы через год-другой. И ждать 2024-го никакие «ходорковские» не станут. Могут долбануть уже в 2021-м на выборах в Госдуму. И Жуков — один из претендентов на престол русской оппозиции. Особенно на фоне временно выпавшего из игры Навального. Егору надо придать вес. Напомнить всем о забытой персоне. В России Жукова могут использовать в качестве «эффекта Тихановской». Чтоб стал не лидером оппозиции (в силу возраста Жукову пока это сложно), а ее лицом.

Версия №5. Нарвался на хулиганов

Вероятно, никаких сложных многоходовок и в помине не было. Жуков — парень дерзкий. Плюс оппозиционная слава могла вскружить голову. Возможно, парень сцепился с кем-то на ночной улице. Те не стали церемониться и поколотили Егора. А уже в соцсетях, как говорилось выше, жуковская команда разыграла самую выгодную версию. Ведь на фото из травмпункта Жуков и улыбается от уха до уха.

ВАЖНО!

В любом случае сыщики должны найти "самокатчиков", показать их миру. А главное — пусть объяснят мотивы. Тем более вычислить их наверняка не сложно. Все улицы в Москве напичканы камерами наблюдения. Пока нападавших нет, Егор и его команда будут раскручивать политическую версию. Ведь внятного опровержения версии с "титушками» пока никто не дал.

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