Более 20 млрд рублей потратят на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Нижегородскую область с двухдневным рабочим визитом. Одним из главных пунктов в программе визита стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. До юбилея остался ровно год.

- Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств – свыше, чем на 20 млрд рублей, – без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника, – поделился впечатлениями вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Дмитрий Чернышенко.

В ходе совещания, на котором также присутствовали заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, обсудили ключевые проекты в рамках инфраструктурной программы «Город 800», создание паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров», событийную программу к юбилею, а также механизмы вовлечения нижегородцев в подготовку к празднованию 800-летия.

- Отдельно хотел бы отметить, что фокус подготовки к юбилею держится на историческом аспекте события, с внимательным отношением к культурным ценностям, культурному коду, духовному воспитанию, волонтерскому движению, созданию комфортной городской среды. Все это поставит Нижний Новгород в один ряд с мировыми культурными и историческими центрами, – отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил правительство РФ «за большую поддержку при рассмотрении предложений в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода».

- Подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств. Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - «Школы 800», развязки в Ольгине, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на Циолковского мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством. Наша задача – реализовать проекты до августа 2021 года, чтобы сам праздник нижегородцы и гости города встретили уже в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения, – подчеркнул Глеб Никитин.

Ключевыми направлениями работы являются событийный календарь и инфраструктурная программа «Город 800», проекты вовлечения нижегородцев в подготовку празднования юбилея – «Команда 800» и «Волонтеры 800», а также программа по развитию благотворительности и волонтерского сообщества «800 добрых дел».

В культурной повестке на 2021 год - уже 30 крупных событий. Среди них – полюбившийся нижегородцам фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, инклюзивный театральный фестиваль ПИАНО fest, фестиваль искусств «Стрелка» и многие другие.

Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня. Оно пройдет 21 августа 2021 года на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:00.