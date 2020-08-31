Лучшие предложения уходящего лета от самых популярных магазинов техники и электроники!

В нашей сегодняшней подборке мы специально для Вас собрали лучшие предложения от самых популярных магазинов техники и электроники на российском рынке.

Итак, открывает наш список абсолютный лидер по продажам современной техники и новомодных гаджетов – интернет-магазин М Видео. В каталоге магазина представлено около 20 тысяч наименований всевозможной крупной и мелкой бытовой техники, аудио, видео и цифровой техники, а также различных смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и полезных аксессуаров. Кроме обширного выбора продукции, ещё одним бесспорным преимуществом компании является постоянное наличие различных специальных предложений и сезонных распродаж. Например, сейчас в магазине проходит грандиозная школьная распродажа к 1 сентября, благодаря которой необходимые товары можно купить со скидками аж до 50%! Также перед началом нового учебного года советуем Вам обратить внимание на акцию на продукцию Microsoft Office. Данная акция предоставляет покупателям скидку в размере 50% на бессрочный пакет Microsoft Office для дома и учёбы 2019 и действует при покупке любого компьютера с предустановленной операционной системой Windows 10 или Mac. Студентов и родителей школьников, которым предстоит долгий и ответственный сезон ранних подъёмов, порадует специальное предложение от популярного бренда Philips – компания предоставляет скидку до 13 тысяч рублей на свои кофемашины из серии Series 3200 LatteGo. Самих же школьников ждёт отличный сюрприз от компаний Huawei и Samsung, которые предлагают покупателям скидки на свои легендарные планшеты. Так, планшеты Huawei MatePad можно приобрести с выгодой до 10 тысяч рублей, а планшеты Samsung Galaxy Tab – со скидкой до 3 тысяч рублей, применив специальный промокод М Видео. Сам промокод, а также эти и многие другие акции Вы всегда можете найти на нашей странице.

Ещё одним лидером на российском рынке техники и электроники по праву является интернет-магазин Эльдорадо. Одно из многих преимуществ компании перед конкурентами – это высокий уровень покупательского сервиса с качественным обслуживанием и гарантией на свою продукцию. Помимо этого, в каталоге компании всегда представлен большой выбор качественной техники и электроники, которую можно купить по доступным ценам благодаря различным спецпредложениям. Так, до 7 сентября в магазине проходит прекрасная акция “Комбо: скидки + рассрочка” – успейте купить желанные товары на максимально выгодных условиях! Также советуем вам присмотреться к специальному предложению от бренда Honor, который предлагает покупателям приобрести свои мощнейшие ноутбуки из серии MagicBook со скидкой до 9 тысяч рублей! А чтобы в перерывах от учёбы школьники и студенты успевали плодотворно отдыхать – в интернет-магазине представлена специальная акция на топовые игры для игровых консолей. Так, игры для приставок Playstation, Xbox и Nintendo можно приобрести со скидками до 60%! Ну и, пожалуй, одно из самых главных предложений на грядущий осенний сезон – это скидки до 9 тысяч рублей на обогревательные приборы от Ваших любимых брендов. Приобрести эти и другие электронные приборы по привлекательным ценам Вам помогут специальные промокоды Эльдорадо, которые всегда можно найти на нашей странице.

Ну и завершает наш сегодняшний список лидеров в мире техники и электроники интернет-магазин Корпорация ЦентрКорпорация Центр. Одним из главных девизов бренда в работе с клиентами является слоган “Всё как для своих”, который отражает особое отношение компании к каждому покупателю. Так, для своих любимых клиентов компания постоянно устраивает различные распродажи и дарит просто фантастические скидки на продукцию от известных мировых производителей! Например, сейчас в магазине проходит сразу несколько акций на персональные компьютеры, приуроченные к началу нового учебного года. Так, до конца сентября Вы можете приобрести мощные ноутбуки MSI со скидкой 5% или оформить кредит без переплат сроком на 12 месяцев! Кроме того, при покупке игровых ноутбуков MSI каждый клиент получает в подарок набор фирменных аксессуаров MSI Loot Box Alpha! Также в магазине действует специальная скидка в размере до 15% на системные блоки и мониторы MSI. Специальная акция действует и на популярные ноутбуки для учёбы и работы от бренда Huawei – сейчас купить ноутбуки из серии MateBook можно со скидкой до 7 тысяч рублей. Отлично сэкономить на покупках в магазине помогают и фирменные промокоды Корпорация Центр, ознакомиться с полным списком которых Вы можете на нашей странице – обратите внимание, что там также представлен наш эксклюзивный промокод на скидку 30% на заказ!

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