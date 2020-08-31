Фото подросшего сына Жанны Фриске поразило сестру певицы

На днях достоянием общественности стали фотографии сына Жанны Фриске. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

На днях достоянием общественности стали фотографии сына Жанны Фриске. Семилетнего Платона засняли на прогулке папарацци. Сестра покойной певицы Наталья Фриске, увидев снимки племянника, не смогла сдержать эмоций.

Наталья Фриске впервые за долгое время увидела Платона на кадрах, сделанных папарацци. Фото сына Жанны Фриске во время прогулки с няней поразили сестру певицы. Она давно не видела племянника. "Малыш мой, как похож на мамочку", - написала в блоге сестра Жанны, комментируя снимки.

Судя по фото, Платон внешне действительно растет полной копией артистки, которая скончалась от рака мозга в 2015 году. Сыну вокалистки тогда было чуть более года. Платон отрастил длинные волосы, и это, кажется, еще больше подчеркнуло его внешнее сходство с мамой. Когда Жанна была маленькая, она носила очень похожую прическу.

Сейчас мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Телеведущий тщательно оберегает личную жизнь и очень трепетно относится к тому, чтобы фотографии семилетнего наследника не просачивались в прессу.

Помимо того, что ребенок растет красавчиком, он хорошо воспитан. А в первый класс Платон идет в английскую спецшколу вместе с дочкой новой возлюбленной Шепелева. На Екатерине Тулуповой ведущий, по слухам, готовится жениться в скором времени. Пара уже несколько лет строит совместный быт. Познакомились они в частном детском саду, куда оба водили своих детей.

Шепелев не скрывает, что снова счастлив в личной жизни, но подробности своего романа не раскрывает. На днях он заявил, что мечтает о большой семье. "Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и, чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду «Икарус», а я сижу на переднем сиденье", - резюмировал телеведущий.