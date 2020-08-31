Детский омбудсмен рассказала о судьбе девочки, оставленной богатыми родителями на 5 лет в больнице

Девочка родилась в 2014-м недоношенной, но врачам удалось ее выходить. Мать (справа) несколько недель была рядом, но потом уехала домой.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, как в итоге складывается судьба девочки, которую состоятельные родители в течение 5 лет отказывались забирать из больницы. Напомним, волонтеры обнаружили этого ребенка в столичной клинике «Мать и дитя» в 2019 году. Девочка родилась в 2014-м недоношенной, но врачам удалось ее выходить. Мать несколько недель была рядом, но потом уехала домой. Семья иногда навещала дочь, выплачивая клинике и двум няням около 1 млн рублей в месяц. Несмотря на многочисленные результаты исследований, родители отказывались забирать дочь из больницы, считая ее неизлечимо больной. В итоге суд ограничил семейную пару (помимо девочки, у них еще трое детей) в родительских правах. Ребенка передали в приемную семью.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Фото: Николай Галкин/ТАСС

- У девочки все хорошо, она счастлива в новой семье, - сообщила сайту kp.ru уполномоченная по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская. - Давайте закроем эту историю, пусть ребенок спокойно растет, учится, развивается.

- Вы общались с приемными родителями девочки?

- Лично - нет. Это запрещено, в России действует тайна усыновления. Но я на постоянной связи с органами опеки. Сотрудники службы проводили проверки этой семьи, общались с семьей и девочкой. Там все хорошо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Залеченное детство: как живет сейчас девочка, которую влиятельные папа и мама 6 лет держали в больнице

Шли годы, няни менялись, а обстановка вокруг Саши — нет. Небольшая палата, кровать, телевизор. В больничных коридорах девочка сделала первые шаги. В больнице же встречала свой первый день рождения и Новый год. Родители ее не забирали. Даже за территорией больницы Саша ни разу не была. Но счета из клиники ее отец всегда оплачивал в срок (подробности).

В распоряжении «КП» оказались фото девочки, которую родные 5 лет не забирают из больницы

Тем временем стало известно, что врачи диагностировали у матери ребенка рак кожи (подробности).

Родители-миллионеры здоровой девочки, живущей 5 лет в больнице, уже приготовили ей место на кладбище

«Комсомолка» попыталась выяснить, какие силы стоят за историей маленькой Саши, ставшей узницей больничной палаты в элитной клинике (подробности).

Родители 5-летней «узницы больницы» год назад избежали уголовного преследования

Экс-помощник главы СК РФ Игорь Комиссаров объяснил, где были правоохранительные органы и почему не возбуждалось уголовное дело (подробности).