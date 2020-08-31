Бонус за оперативность: как вернуть страховые деньги за досрочно погашенный кредит

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Типичная ситуация. Банк предлагает кредит по выгодной ставке, но в нагрузку к нему идет страховой полис. Мол, так банку спокойнее. Если вдруг с заемщиком случится беда, страховая вернет деньги банку. Но есть нюанс. Плата за полис - единовременная, на все время действия кредита. Если человек отдавал долг банку досрочно, то по логике страховка уже не имела смысла. Тем не менее страховые в большинстве случаев отказывались возвращать деньги заемщикам.

Разногласия приходилось решать в судах. А те принимали разные решения. Одни поддерживали заемщиков, а другие вставали на сторону кредиторов и страховщиков. Сейчас такого казуса не будет. Закон поставил точку в этом многолетнем споре. Теперь банки и страховые обязаны возвращать неиспользованную сумму заемщику.

Есть несколько нюансов, о которых нужно знать:

1. Закон распространяется только на кредитные договоры, заключенные после 1 сентября 2020 года. Если вы взяли кредит раньше, шанс на возврат небольшой, но попробовать можно. Роспотребнадзор недавно пояснил, в каких случаях банк или страховая обязаны возвращать деньги, а в каких - нет.

2. В договоре должно быть указано, что ваш полис привязан к конкретному кредиту. То есть выгодоприобретателем по страховке является банк, а не вы лично. Поэтому внимательно читайте то, что вам дают подписать в банке.

3. Чтобы получить возврат, нужно написать заявление. А банк или страховая (зависит от того, кто именно заключал с вами страховой договор) обязаны вернуть деньги в течение семи рабочих дней.

Теперь банки и страховые обязаны возвращать неиспользованную сумму заемщику. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько можно вернуть?

Конкретный расчет должен быть прописан в договоре. Но, как правило, стоимость страховки зависит от остатка задолженности. В первый год она выше, а затем плавно снижается. Грубый расчет: если человек взял кредит на пять лет, а отдал его за год, страховая должна вернуть примерно 70% от заплаченных за полис денег. А если за три года - 20-25%.

К слову, в ипотеке такая схема действует давно. Договор страхования там переоформляется каждый год. Стоимость полиса со временем падает, потому что она зависит от тела долга, которое постоянно уменьшается. Если полностью отдал кредит спустя полгода после очередного продления, можешь вернуть половину суммы, которую отдал за годовой полис.

КСТАТИ

Какие еще законы вступают в силу в сентябре

- «Автогражданка» станет индивидуальной. С 5 сентября тарифы на ОСАГО будут больше зависеть от стиля вождения. Лихачам и штрафникам придется платить больше, а спокойным и законопослушным автолюбителям - меньше.

- Обанкротиться - бесплатно. Вводится внесудебная процедура признания граждан несостоятельными. Она коснется физических лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей и у которых нет никакого имущества. Заявление можно подать в МФЦ. Платить юристам не нужно.

- Доплата - учителям, горячее питание - школьникам. Российские педагоги начнут получать прибавку к зарплате в 5 тысяч рублей за классное руководство. А учащиеся младших классов - бесплатное горячее питание за счет бюджета. К программе готовы 58 из 85 регионов.

- «Отсидеть» рядом с домом. С 29 сентября осужденные смогут написать заявление и перевестись в колонии, расположенные рядом с местом жительства ближайших родственников. Правда, в том случае, если там будут свободные места.