«Свободная школа»: как мы потеряли советское образования

- Верните советскую школу и все будет хорошо! – это требование, которое очень часто звучит в звонках слушателей в программу «Родительский вопрос» на Радио «КП», по сути и стало толчком для съемок четырехсерийного фильма «Свободная школа».

Нам хотелось разобраться – а что на самом деле такого было в советской школе, что изменилось теперь и почему? Сценарий фильма мы написали вместе с Олегом Томашевским (обладателем премии Тэффи) и Дмитрием Щербаковым. Режиссером стала Дарья Хренова.

Идея была в том, чтобы проанализировать как менялось советское образование, как оно трансформировалось в нынешнее, российское, какая логика двигала этими изменениями.

Интересно, что свое расследование мы начали в «родной» для меня «Комсомольской правде». В 70-х и 80-х годах именно «Комсомолка» находила, помогала, а порой и защищала учителей, которых стали называть новаторами. Тех, кого не устраивала система обучения масс по единым учебникам и единой программе. Писал о таких педагогах знаменитый журналист Симон Соловейчик. Его работу подхватил боевой школьный отдел с Валерием Хилтуненом и Ольгой Мариничевой.

Интересно, что к началу 80-х годов прошлого столетия система образования в стране не устраивала и ЦК КПСС. В 1984 году появилось важное постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнеи шем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условии работы общеобразовательнои школы». Речь шла и о слишком большой нагрузке на учеников, и о переполненных классах, и о низком качестве скучных учебников. Убирай идеологическую составляющую – и публикуй сегодня как свежий документ.

Как пытались спасти систему образования в трудные 90-е, когда страну накрыли голодовки учителей? Как появился ЕГЭ в начале 2000-х. Как к концу 2000-х сформировалась идеология сегодняшней школы?

Об этом лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ и снята «Свободная школа». В фильме о логике перемен рассказывают люди, которые в разные годы определяли политику в области образования – педагоги, министры и заместители министра образования, руководители региональных систем образования Шалва Амонашвили, Александр Асмолов, Андрей Фурсенко, Виктор Болотов, Ярослав Кузьминов, Анатолий Каспржак, Владимир Филиппов, Любовь Кезина, Ефим Коган, Игорь Реморенко, Виктор Рябов, Наталья Третьяк, Исак Фрумин, Елена Чепурных, Владимир Шадриков, Елена Ленская, Николай Палтышев.

1 сентября на канале БелРос в 19.00- премьера документального фильма «Свободная школа». Первая серия - «Кого не устраивало советское образование (1985-1991)».

А затем - со 2 по 4 сентября будут показаны и остальные 3 серии.

Смотрите, думайте!