Революционный маркетинг: оппозиция в Белоруссии перешла к «продаже» протеста

У грузового автомобиля ОМОНа, Минск, 30 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Любая бархатная революция - это прежде всего информационное сопровождение. Однообразные марши быстро наскучат, интерес прессы нужно к себе подогревать. И из раза в раз применяются одни и те же приемы, которые, с одной стороны превращают протест в карнавал, а с другой - не отпускают своего зрителя. Революцию надо красиво подать, чтобы «продать» ее журналистам. И прелесть этого приема в том, что для него не нужно искать или нанимать специальных исполнителей. Зачастую они находятся сами, действуя интуитивно, подсознательно копируя то, что они уже видели по телевизору - из Грузии, Египта, Армении или Украины.

Появляются креативные ребята, превращающие демонстрации в монстрации - с «похоронами диктатуры» в бутафорских гробах, с хороводами в национальных нарядах, с женщинами в белом, противостоящими «космонавтам» в черном...

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательная программа этого революционного маркетинга - визуализация образа маленького человека, восставшего против Системы. Этот перфоманс - специально для фотографов. Иной раз даже для специальных фотографов.

Цветные революции проходят по одному и тому же сценарию. Будь то Грузия, Украина, Белоруссия или митинг оппозиции в Москве... Фото: AP/EAST NEWS, Getty Images

Один протестующий - на фоне страшной цепи силовиков с дубинами и щитами. Это может быть девушка в вышиванке и венке, перед строем «Беркута», или негр, преклонив колено перед автоматами американской нацгвардии, или молодой человек, раскинувший руки в позе распятого Христа, или девочка с Конституцией, сидящая у ног ОМОНовцев, или женщина на коленях перед силовиками. Такие снимки, как правило, украшают первые полосы и обложки свободолюбивых газет и журналов с пугающими заголовками. Тут хочешь-не хочешь, а проникнешься симпатией к возжелавшим солнечной демократии в тоталитарной беспросветности.

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