«Донеси ты до президента, мы же готовы работать, мы не хотим никуда уезжать»: Глава Коми рассказал Путину о проблемах региона

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Доклады губернаторов с мест, особенно тех, кто был назначен недавно, становятся все пронзительнее. Не так давно врио главы Архангельской области Александр Цыбульский буквально бил в набат по поводу состояния жилого фонда и инфраструктуры в регионе. У врио главы Коми Владимира Уйбы получилось еще громче.

О чем бы он ни говорил, выходило одинаково - все пришло в негодность и срочно нужны деньги:

О МЕДИЦИНЕ

- Очень остро стоит потребность в строительстве республиканского перинатального центра. Более 35 процентов родов происходят в Сыктывкаре, в старом перинатальном центре, он, конечно, не перинатальный, а просто большой роддом. Одна из главных проблем отрасли здравоохранения – это моральное и физическое устаревание основных фондов. Я проехал всю республику. Хочу вам сказать, что износ просто катастрофический, все основные лечебные фонды были построены в 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Просто по пальцам, буквально пять больниц, которые были выстроены в 80-е и 90-е, все остальные – деревянные здания. В Усть-Цильме 1929 года ЦРБ! По предписанию надзорных органов, решений судов больницы закрыты, но поскольку помощь больше оказывать негде, мы вынуждены работать. З

О ДОРОГАХ

- Проехал всю республику, и вопрос номер один – дороги. Дороги, Владимир Владимирович, Вы не представляете. Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи (234!) по дорогам с твердым покрытием.

То есть это земляные дороги. Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно. Когда приезжаю, говорю: «Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет?» Они говорят: «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда, дорог-то нет?»

О ЖИЛЬЕ

- Старый жилой фонд. В основном, опять же, 40-е, 50-е, 60-е годы. Это бараки, по-русски, просто бараки, которые строили леспромхозы, строили зоны, потом передавали муниципалитетам, сельским поселениям. Только в Сыктывкаре у меня 3160 бараков, в самой столице.

О ШКОЛАХ

- Везде, куда приезжаю, школы и детские сады – это точно такие же деревянные строения все, за редким исключением стоят каменные, просто по пальцам. В основном дерево, дерево, дерево, и, конечно, те же самые годы, когда развивалось, строилось – 50-е, 60-е. Из них те, которые нужно сегодня закрыть, нельзя дальше в них детей размещать – это миллиард, а вообще на 8 миллиардов на эти же пять лет.

Я приезжаю, мне говорят: «Донеси ты до президента, мы же готовы работать, мы готовы рожать детей, мы готовы развивать республику, мы не хотим никуда уезжать».

ЦЕНТР ПОМОЖЕТ РЕСПУБЛИКЕ

- Конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет, - пообещал Путин. - Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно.

И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети.

- Поселок Югыдва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали, - откликнулся Уйба. - За поддержку спасибо.