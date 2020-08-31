«Единая Россия» предложила вернуться к страхованию от безработицы

Бизнес столкнулся с падением спроса на товар или услугу? Предприниматели сокращают персонал. Этой стратегией руководствовались многие деловые люди в пик пандемии коронавируса. Но если проводить сокращения по закону, то это наоборот приводит к увеличению расходов: уволенному сотруднику необходимо компенсировать неиспользованный отпуск, выдать выходное пособие минимум за месяц, а обычно за три… Поэтому руководство часто вынуждает своих работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать все необходимые средства. Возращение к практике страхования занятости может сделать эту ситуацию более справедливой для всех сторон, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости.

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ

Опыт страхования занятости в России уже есть. Правда, не очень удачный. Бизнес пользовался неотрегулированными нюансами законодательства и старался различными способами снизить взносы. Сейчас, по словам парламентария, в страховании могут участвовать и работники, и работодатели, и государство. Это может быть выгодно всем сторонам.

Во-первых, это помогло бы снизить расходы работодателей.

«При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть, на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета — прим.ред.)», — отметил Андрей Исаев.

Кроме того, страхование дает гарантию для работника, что при увольнении он получит все, что ему причитается. Напомним, в условиях пандемии многие сотрудники не воспользовались правом на получение предусмотренных законом средств. Кроме того, это поможет решить проблему с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — отметил парламентарий.

В Минтруде готовы обсуждать эту инициативу. Главное детально проработать механизм как с профсоюзами, так и с работодателями. Чтобы благое нововведение не привело к обратному эффекту.

НУЖДАЕТСЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ

Система служб занятости нуждается в глобальном реформировании, убежден руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Это показала пандемия — ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок. Хотя службы должны работать как единый механизм во всех регионах России.

«Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов», — сказал Сергей Неверов.

В частности, из-за этого складываются парадоксальные ситуации, когда человек, лишившийся работы в одном регионе, должен возвращаться в тот, где он прописан, чтобы получать пособия. В «Единой России» предлагают снять это ограничение и позволить гражданам вставать на учет в службу занятости по месту фактического пребывания.

Кроме того, пандемия вскрыла и другие системные проблемы, связанные с излишним бюрократизмом служб. К примеру, чтобы получать пособие после прекращения деятельности индивидуальному предпринимателю нужно было закрывать ИП. То же касается и самозанятых. «Единая Россия» считает, что эту ситуацию нужно менять.

«Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности индивидуального предприятия или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами», — сказал Андрей Исаев.

Обсуждение идей по реформированию системы занятости в стране продолжат на площадке «Единой России». А в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса и принять закон, защищающий права работников на удаленке, в текущем году.