Организаторы XX Юбилейной Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2020» подвели итоги

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева стали победителями национальной премии «Медиа-Менеджер России». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 августа 2020 года в ресторане Bellagio прошла торжественная церемония награждения XX Юбилейной национальной премии «Медиа-менеджер России-2020».

Более 300 гостей - руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджеры крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда собрались на одной площадке.

Самую престижную отраслевую награду года заветную «Чайку» получили 47 руководителей медиа.

Награда была вручена в 11 номинациях: «Печатные Медиа», «Электронные Медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Out of home media», «Связи с общественностью», «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса», «За вклад в развитие отрасли», «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России», «Самый стильный медиа-менеджер», а также «Гран-При».

В этом году сразу два представителя медиахолдинга «Комсомольская правда» удостоились высокой награды:

Анжелика Сулхаева с февраля 2019 года занимает пост директора Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» и руководит рекламной службой Издательского дома по всем направлениям работы нашего медиахолдинга (газета, сайт, радио), а также занимается управлением региональными рекламными службами по всей стране. За плечами у нее уже 11 лет практики в сфере коммуникаций, PR, рекламы и управления медиабизнесом. В специальной номинации партнер компании «Металлоинвест» наградил Анжелику «За рекордный прирост рекламных доходов Холдинга.

Директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Горбунов с 1 февраля 2019 занимает пост главного редактора радио «Комсомольская правда». Он отмечает, что его задача - сделать из радио «КП» самое передовое и революционное (в хорошем смысле этого слова) СМИ на планете Земля. В 2020 году Андрея Горбунова наградили в номинации «Электронные Медиа» «За рекордный рост интернет аудитории проекта радио по всему миру и стремительный рост прослушивания подкастов».

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов на сцене церемонии вручения наград премии «Медиа-Менеджер России». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладателями «Чайки» в категории «Гран-при» стали:

- Минасбекян Рафаел, генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ в составе Холдинга «Газпром-медиа»;

- Слащева Юлиана, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького.

В номинации «Печатные Медиа» награду получили:

- Крылова Екатерина, управляющий директор проекта «Esquire», За трансформацию бизнес-модели проекта Esquire, создание мультимедийной бренд-платформы, привлечение новой аудитории и внедрение новых каналов монетизации»;

- Лавицкий Владимир, директор «Издательского синдиката» «Коммерсантъ», «За развитие продуктов «Издательского Синдиката»;

- Мишункина Марина, первый заместитель генерального директора «Аргументы и факты», «За эффективную реструктуризацию системы продаж издательского дома и рост совокупной рекламной выручки»;

- Дорожкин Эдуард, главный редактор газет «На Рублевке life» и «На Новой Риге life», ИД «Нестор», «За лидерство изданий в сегменте Рублево-Успенского и Новорижского шоссе»;

В номинации «Электронные Медиа» категории «Телевидение» лауреатами стали:

- Радько Наталья, генеральный директор телеканала «Ю», «За успешный рост основных эфирных и диджитальных показателей канала и успешное обновление его контентной стратегии»;

- Рыбаков Максим, заместитель генерального директора по производству «СТС Медиа», «За развитие производственных процессов, рост доли телесмотрения, запуск нового контента»

- Черных Олег, генеральный директор «Ленинградская областная телекомпания», «За внедрение нового бренда «ЛенТВ24»;

- Столярский Роман, генеральный директор «ТПО Ред Медиа», «За достижения в сегменте тематического телевидения»

В номинации «Электронные Медиа» категории «Радио» награду получили:

- Анненков Михаил, директор сети радиостанций RNTI media group, «За разработку и внедрение уникальной системы продаж рекламы Sales Gear».

В категории «Информационные агентства» победителем стал Горностаев Дмитрий, заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня», «За самую оперативную ленту новостей на 6 языках».

В номинации «Электронные Медиа» категории «Онлайн-медиа» награда вручена:

- Задунайская Оксана, заместитель главного редактора ФГБУ «Редакция «Российской газеты», «За успешное управление и развитие новых форматов, а также выведение ресурса RG.ru в ТОП российских интернет-СМИ»;

- Халаимов Денис, заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа «Аргументы и Факты», «За перезапуск сайта aif.ru с новыми технологическими решениями и внедрение новых гибридных главных страниц региональных сайтов».

В номинации «Медиахолдинги» победу досталась:

- Веснина Наталья, генеральный директор Independent Media, «За трансформацию бизнеса, переход на мультимедийную бизнес - модель, технологическое развитие диджитальных площадок и сервисов холдинга, поиск и развитие новых каналов монетизации»;

- Новикова Анна, заместитель генерального директора по закупочной деятельности, «За создание системы корпоративного управления, развитие контрактной и юридической службы и разработку эффективной стратегии работы системы закупок, обеспечивающей успешное управление организацией и оптимизацию бюджета».

От генерального партнера премии «Мегафон» наградили Дарью Пенчилову, заместителя главного редактора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ИТАР-ТАСС), «За перезапуск цифровых продуктов ТАСС и вывод новых направлений»;

А также АКАР вручил награду Алине Ефимовой, заместителю генерального директора по продажам сейлз-хаус «Газпром-медиа», «За успешное внедрение инновационной экосистемы продуктов сейлз-хауса».

Напомним, что национальная премия учреждена в 2001 году. Ее целью является пропаганда значимых событий в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.