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Общество

Организаторы XX Юбилейной Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2020» подвели итоги

Самой престижной отраслевой награды в этом году удостоились сразу два представителя медиахолдинга «Комсомольская правда»
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева стали победителями национальной премии «Медиа-Менеджер России».

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева стали победителями национальной премии «Медиа-Менеджер России».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 августа 2020 года в ресторане Bellagio прошла торжественная церемония награждения XX Юбилейной национальной премии «Медиа-менеджер России-2020».

Более 300 гостей - руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджеры крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда собрались на одной площадке.

Самую престижную отраслевую награду года заветную «Чайку» получили 47 руководителей медиа.

Награда была вручена в 11 номинациях: «Печатные Медиа», «Электронные Медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Out of home media», «Связи с общественностью», «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса», «За вклад в развитие отрасли», «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России», «Самый стильный медиа-менеджер», а также «Гран-При».

В этом году сразу два представителя медиахолдинга «Комсомольская правда» удостоились высокой награды:

Анжелика Сулхаева с февраля 2019 года занимает пост директора Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» и руководит рекламной службой Издательского дома по всем направлениям работы нашего медиахолдинга (газета, сайт, радио), а также занимается управлением региональными рекламными службами по всей стране. За плечами у нее уже 11 лет практики в сфере коммуникаций, PR, рекламы и управления медиабизнесом. В специальной номинации партнер компании «Металлоинвест» наградил Анжелику «За рекордный прирост рекламных доходов Холдинга.

Директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Горбунов с 1 февраля 2019 занимает пост главного редактора радио «Комсомольская правда». Он отмечает, что его задача - сделать из радио «КП» самое передовое и революционное (в хорошем смысле этого слова) СМИ на планете Земля. В 2020 году Андрея Горбунова наградили в номинации «Электронные Медиа» «За рекордный рост интернет аудитории проекта радио по всему миру и стремительный рост прослушивания подкастов».

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов на сцене церемонии вручения наград премии «Медиа-Менеджер России».

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов на сцене церемонии вручения наград премии «Медиа-Менеджер России».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладателями «Чайки» в категории «Гран-при» стали:

- Минасбекян Рафаел, генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ в составе Холдинга «Газпром-медиа»;

- Слащева Юлиана, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького.

В номинации «Печатные Медиа» награду получили:

- Крылова Екатерина, управляющий директор проекта «Esquire», За трансформацию бизнес-модели проекта Esquire, создание мультимедийной бренд-платформы, привлечение новой аудитории и внедрение новых каналов монетизации»;

- Лавицкий Владимир, директор «Издательского синдиката» «Коммерсантъ», «За развитие продуктов «Издательского Синдиката»;

- Мишункина Марина, первый заместитель генерального директора «Аргументы и факты», «За эффективную реструктуризацию системы продаж издательского дома и рост совокупной рекламной выручки»;

- Дорожкин Эдуард, главный редактор газет «На Рублевке life» и «На Новой Риге life», ИД «Нестор», «За лидерство изданий в сегменте Рублево-Успенского и Новорижского шоссе»;

В номинации «Электронные Медиа» категории «Телевидение» лауреатами стали:

- Радько Наталья, генеральный директор телеканала «Ю», «За успешный рост основных эфирных и диджитальных показателей канала и успешное обновление его контентной стратегии»;

- Рыбаков Максим, заместитель генерального директора по производству «СТС Медиа», «За развитие производственных процессов, рост доли телесмотрения, запуск нового контента»

- Черных Олег, генеральный директор «Ленинградская областная телекомпания», «За внедрение нового бренда «ЛенТВ24»;

- Столярский Роман, генеральный директор «ТПО Ред Медиа», «За достижения в сегменте тематического телевидения»

В номинации «Электронные Медиа» категории «Радио» награду получили:

- Анненков Михаил, директор сети радиостанций RNTI media group, «За разработку и внедрение уникальной системы продаж рекламы Sales Gear».

В категории «Информационные агентства» победителем стал Горностаев Дмитрий, заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня», «За самую оперативную ленту новостей на 6 языках».

В номинации «Электронные Медиа» категории «Онлайн-медиа» награда вручена:

- Задунайская Оксана, заместитель главного редактора ФГБУ «Редакция «Российской газеты», «За успешное управление и развитие новых форматов, а также выведение ресурса RG.ru в ТОП российских интернет-СМИ»;

- Халаимов Денис, заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа «Аргументы и Факты», «За перезапуск сайта aif.ru с новыми технологическими решениями и внедрение новых гибридных главных страниц региональных сайтов».

В номинации «Медиахолдинги» победу досталась:

- Веснина Наталья, генеральный директор Independent Media, «За трансформацию бизнеса, переход на мультимедийную бизнес - модель, технологическое развитие диджитальных площадок и сервисов холдинга, поиск и развитие новых каналов монетизации»;

- Новикова Анна, заместитель генерального директора по закупочной деятельности, «За создание системы корпоративного управления, развитие контрактной и юридической службы и разработку эффективной стратегии работы системы закупок, обеспечивающей успешное управление организацией и оптимизацию бюджета».

От генерального партнера премии «Мегафон» наградили Дарью Пенчилову, заместителя главного редактора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ИТАР-ТАСС), «За перезапуск цифровых продуктов ТАСС и вывод новых направлений»;

А также АКАР вручил награду Алине Ефимовой, заместителю генерального директора по продажам сейлз-хаус «Газпром-медиа», «За успешное внедрение инновационной экосистемы продуктов сейлз-хауса».

Напомним, что национальная премия учреждена в 2001 году. Ее целью является пропаганда значимых событий в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.

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