Артем Дзюба впервые высказался по конфликту с Соболевым

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев впервые встретились в расположении сборной России после конфликтной ситуации, которая сложилась между ними. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и форвард «Спартака» Александр Соболев впервые встретились в расположении сборной России после конфликтной ситуации, которая сложилась между ними. Напомним, ранее Соболев заметил, что Дзюба не слишком хорошо поддерживал своего друга Кокорина, когда тот попал в тюрьму. Артем не остался в долгу, а все вылилось в стычку на поле между ними в матче «Зенит» - «Спартак».

После этого конфликта Соболев не был вызван в сборную, а главный тренер национальной команды попросил игроков разобраться между собой, и «свести эту тему к нулю». Между футболистами состоялся разговор, и Соболев вскоре был вызван в сборную.

«Это изначально была раздутая журналистами история, - заявил Артем Дзюба в сборной. – Изначально такого уж конфликта не было, но все сейчас больше говорят не о футболе, а ищут такие вещи. Когда мы созвонились с Сашей, не было каких-то извинений. Мы просто поговорили по-мужски, сказали некие вещи, которые останутся между нами. Сегодня встретились, улыбнулись друг другу, и я ему только пожелал удачи на футбольном поле. Вся эта ситуация додумана журналистами и болельщиками. Поэтому я ее не комментировал, потому что нечего комментировать. Надеюсь, эта тема закроется раз и навсегда, потому что подташнивает от нее уже».

Рядом с ним стоял Александр Соболев. Он так же заявил, что тема конфликта была раздута. «Как такого конфликта не было. Как заметил Дзюба, действительно во время разговора никто ни перед кем не извинялся. Просто пообщались по-мужски», - заметил нападающий.

Кроме того Артем Дзюба рассказал, как проходит тренировочный сбор. «Мы работаем с датчиками, всегда в сборной был индивидуальный подход, как всегда, тренерский штаб по их результатам скорректирует процесс, и на матч выйдут наиболее готовые игроки», - рассказал капитан сборной России.

Он так же прокомментировал первое появление в национальной команде своего одноклубника Мостового. «Стараюсь подбадривать его. Он провел в «Сочи» блестящий сезон и заслужил такой аванс. Уверен, что своей игрой он будет оправдывать его, и приятно, что появляются молодые игроки», - заявил Артем.