Когда начнут делать прививки от коронавируса: россиян разделили на три группы

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В понедельник, 31 августа, на встрече с медработниками Иркутской области глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» большими партиями начнутся уже в сентябре. «На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре», сказал министр здравоохранения. Многие СМИ поспешили сообщить, что в эти месяцы начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

На самом же деле в нашей стране, по сути, будут идти три разные прививочные «кампании». Точнее, запланированы несколько отдельных этапов для разных групп населения. Раскладываем все по полочкам вместе с экспертами.

ГРУППА 1: ДОБРОВОЛЬЦЫ С ОПЛАТОЙ, ОБСЛЕДОВАНИЯМИ И СПЕЦСТРАХОВКОЙ

Первая в мире российская вакцина против коронавируса, зарегистрированная 11 августа, еще не проходила крупномасштабное тестирование на широком круге добровольцев. Наше законодательство в чрезвычайных ситуациях — таких, как пандемия, допускает пострегистрационные клинические исследования. Планируется, что они стартуют в сентябре и, в отличие от испытаний 1 — 2 фазы, будут действительно массовыми.

- Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тысяч человек уже набрано, всего будет 40 тысяч, - рассказал 31 августа Михаил Мурашко.

Поскольку это официальные клинические исследования, 3 этап тестирования вакцины, то добровольцы получают гарантии по полной программе. Это и оплата (на 1-2 фазах платили около 140 тысяч рублей), и специальная страховка на случай непредвиденных последствий для здоровья, и регулярные обследования и медицинское наблюдение. Разумеется, есть и обязательства: являться к врачам строго в отведенное время, проходить необходимые для исследования процедуры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил в своем Telegram-канале, что вакцина «Спутник V» поступит в столичные клиники до 3 сентября. Директор НИИ им. Гамалеи, где разработали вакцину, академик Александр Гинцбург рассказал, что пострегистрационные исследования планируется начать 4 — 5 сентября. По его словам, для старта выбран именно московский регион, поскольку здесь есть необходимая инфраструктура для исследований и учета.

ГРУППА 2: ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ — ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК САМОНАБЛЮДЕНИЯ

Сентябрь также станет месяцем, когда должна стартовать вакцинация от коронавируса для граждан из групп повышенного профессионального риска — врачей и учителей.

- Вакцинация у них и пострегистрационные испытания прививки на добровольцах будут идти параллельно, - пояснил в интервью «КП» советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев. Данные о таких получателях прививки, как и о любом вакцинированном в дальнейшем от COVID-19 гражданине, будут вносить в специальный государственный регистр.

- Кроме того, любой привитый от коронавируса человек в нашей стране получит возможность установить специальное мобильное приложение. В нем есть электронный дневник самонаблюдения и напоминания внести информацию о своем самочувствии. Это поможет вести эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, - рассказал Глаголев.

Отметим, что в отличие от добровольцев, участвующих в клинических исследованиях (КИ), у вакцинированных врачей и учителей не будет спецгарантий, положенных участникам КИ. То есть им не полагаются ни оплата, ни регулярные плановые медобследования. В случае каких-то неполадок со здоровьем можно будет обратиться в поликлинику в обычном порядке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРУППА 3: ОСТАЛЬНЫЕ РОССИЯНЕ, КРОМЕ ЛИЦ С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ

Несмотря на то, что вакцина уже зарегистрирована и ее начнут колоть врачам и учителям, пока не идет речь «о выпуске вакцины в свободное плавание», уточнил Сергей Глаголев. Массовая прививочная кампания для жителей нашей страны может начаться только после того, как будет проведено пострегистрационное исследование, подчеркнул советник министра здравоохранения. По словам Глаголева, добровольцев, участвующих в третьем этапе клинических исследований, будут наблюдать в течение полугода - «для контроля длительности иммунитета и возможных отдаленных реакций на прививку».

Считаем: если пострегистрационные исследования начнутся в сентябре, то в лучшем случае завершатся к январю. Плюс необходимый анализ, подсчеты, оформление итогов исследований. Итого, по мнению экспертов, массовая вакцинация для россиян может стартовать в конце января — феврале 2021 года.

При этом, как говорят в Минздраве, пока не планируется вакцинировать детей. Для них вакцина может стать доступна после дополнительных исследований. В то же время на данный момент в инструкции к «Спутнику V» указано, что прививка не предназначена для людей старше 60 лет. А ведь именно они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Специалисты считают, что вакцинацию могут распространить на лиц старшего возраста после завершения третьего этапа исследований. Плюс благодаря прививанию самых активных россиян «в расцвете сил» вырастет иммунная прослойка, и за счет этого для всех остальных угроза заражения снизится в любом случае.

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